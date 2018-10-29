Лжепродюсер: подробности расистского скандала в «Симпсонах»

Продюсер Ади Шанкар, ранее выступивший с объявлением о намерении убрать из мультсериала «Симпсоны» индийца Апу Нахасапимапетилона, оказался непричастным к производству ленты. Об этом свидетельствует заявление сценариста и продюсера мультипликационного фильма Эла Джина в твиттере.

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В интервью порталу IndireWire Шанкар заявил, что создатели «Симпсонов» якобы приняли решение избавиться от Апу. Для подтверждения своих слов он сослался на многочисленные анонимные источники.

Между тем Эл Джин обратил внимание на тот факт, что Шанкар был ошибочно представлен рядом СМИ продюсером «Симпсонов», однако он им не является. Сценарист ленты подчеркнул, что высказывания кинематографиста не имеют никаких оснований.

«Я желаю ему всего хорошего, но он не говорит про наше шоу», — заявил Эл.

Известно, что в 2017 году Ади Шакар инициировал конкурс, идея которого заключалась в изменении образа Апу. Участники должны представить свои варианты, а лучшую работу планировалось отправить на телеканал Fox. Причиной этому послужили многочисленные жалобы на данного персонажа, прозванного расистской карикатурой на иммигрантов из Южной Азии.

Ранее по поводу Апу высказывались разные индийские знаменитости, например, Приянка Чопра, назвавшая его своим «проклятием».

«Сейчас такое время в нашей культуре, когда люди очень любят притворяться обиженными», — заявил создатель «Симпсонов» Мэтт Грэйнинг в интервью The New York Times.

Грэйнинг также добавил, что весь образ Апу был подражанием бенгальской «Трилогии об Апу», которую он назвал одним из лучших кинопроизведений в истории.

В ноябре 2016 года Университет города Глазго ввел новый курс по философии, основанный на изречениях Гомера Симпсона.

Курс под названием «D'oh! Симпсоны представляют философию» описывается следующим образом:

«Симпсоны» являются одним из величайших культурных артефактов современного мира, отчасти потому что они настолько пропитаны философией. Аристотель, Кант, Маркс, Камю и идеи многих других великих мыслителей представлены в том, что, возможно, является чистейшей философской формой — комическом мультфильме. Современная школа будет исследовать наиболее интересные идеи философии так, как они представлены в памятнике, который Мэтт Грэйнинг возвел абсурдности человеческого существования. Отправляемся исследовать некоторые из самых вдохновляющих идей философии так, как они представлены в «Симпсонах».

Издание The New Statesman опубликовало подборку, в которой сравниваются некоторые сентенции Гомера с известными философскими высказываниями.

«Дети, вы старались изо всех сил, и вы с треском провалились. Урок: никогда не пытайтесь». (Гомер Симпсон)

«Все человеческие действия эквивалентны, и все они в принципе обречены на провал». (Сартр)

«Для вранья нужны двое. Один обманывает, другой слушает». (Гомер Симпсон)

«Человек разрешает себе быть обманутым […] люди не избегают обмана так, как они избегают вреда, нанесенного им обманом». (Ницше)

«Как образование должно заставить меня чувствовать себя умнее? К тому же, каждый раз, когда я узнаю что-то новое, это новое выталкивает какие-то старые вещи из моего мозга. Помните, когда я решил пройти курс домашнего винодела, я забыл, как водить машину?» (Гомер Симпсон)

«Знать — это понимать, что ты ничего не знаешь. В этом заключается истинное знание». (Сократ)

Неоднократно «Симпсоны» делали предсказания о разных значимых событиях в мире. Среди них — победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, выступление певицы Леди Гаги на Супербоуле и масса так называемой «частицы Бога» — бозона Хиггса.

Президентство бизнесмена Дональда Трампа в США было предсказано создателями сериала еще в далеком 2000 году. По сюжету 17-го эпизода 11-сезона под названием «Барт в будущем» Лиза Симпсон становится преемником Трампа и возглавляет Белый дом. Это было задумано исключительно как пародия — никто не мог представить Трампа на посту лидера Соединенных Штатов. По сюжету, в результате деятельности Трампа в стране начался кризис, а в бюджете образовалась дыра. Последствия его президентства пришлось устранять Лизе.

Создателей «Симпсонов» так расстроило воплощение предсказания в жизнь, что в одной из заставок мультсериала Барт Симпсон много раз пишет на школьной доске фразу «Быть правым — отстой».