Америка влюбилась в маньяка

Лидером американского бокс-офиса второй уикенд кряду стал хоррор «Хэллоуин». За последние выходные октября лента Дэвида Гордона Грина, производственный бюджет которой составил всего $10 млн, заработала на домашнем рынке 32 млн, доведя общую кассу фильма до 172,3 млн. Больше всех на минувшей неделе продолжение культового ужастика Джона Карпентера собрало и на внешней арене — и это с учетом того, что картина не успела стартовать на некоторых немаленьких рынках, включая Корею, Таиланд и Японию.

Нельзя не отметить, что топ-5 бокс-офиса США за очередные выходные стал фактически точной копией своего предшественника: в пятерке сильнейших произошло лишь одно изменение, да и то было за авторством новичка проката. Так, вторую строчку вновь заняла дебютная режиссерская работа знаменитого актера Брэдли Купера «Звезда родилась», заработавшая $14,1 млн. Удивительно, но «серебряная» позиция принадлежит ремейку одноименного мюзикла 30-х годов уже четвертую неделю, — при этом лидером бокс-офиса он не был ни разу. За это время фильм, главные роли в котором исполнили эпатажная певица Леди Гага и сам Купер, заработала $148,7 млн, тогда как общая касса ленты на данный момент составляет 253,3 млн.

Замкнул первую тройку «Веном», получивший еще $10,8 млн от американского зрителя. В общей сложности супергеройский боевик с Томом Харди собрал за без малого четыре недели в прокате более $508 млн.

Четвертым стал «Беспокойный Хэллоуин», продолжение доброго фэнтези об оживших монстрах из детских ужастиков. За свой третий уикенд в кинотеатрах США картина Эри Сандела заработала $7,5 млн, доведя общий заработок по миру до суммы в 62,5 млн.

Наконец, последним представителем топ-5 оказался уже упомянутый новичок «Хантер Киллер», боевик с Джерардом Батлером и Гари Олдманом, рассказывающий об очередной спасении мира от необратимой катастрофы американцами. Получив в эти выходные сразу 2720 мест, творение Донована Марша, мягко говоря, не оправдало возложенных ожиданий, собрав всего $6,6 млн.

На шестой строчке на сей раз расположилась любопытная драма «Ваша ненависть», обращающаяся к актуальной для Штатов проблеме взаимоотношений полицейских и темнокожего населения. За 26-28 октября драма заработала дома $5,1 млн, и теперь ее общая касса составляет почти 20 млн.

Седьмая позиция осталась за «Человеком на Луне» чудесного Дэмьена Шазелла, во многом неожиданно провалившимся в прокате. Многобюджетная лента Universal о великом достижении космонавта Нила Армстронга по ходу своего третьего уикенда собрала в США $4,9 млн (и это при почти трех тысячах мест), доведя общую выручку проекта до по-прежнему скромных 74,5 млн. Справедливости ради, могло быть и еще хуже, не окажись достаточно лояльным к картине зарубежный зритель: на внешнем рынке байопик заработал в сумме 36,6 млн, то есть по сути половину от общей кассы.

Прямо следом за работой лауреата премии «Оскар» на этих выходных финишировал милый мультик «Смолфут», для которого минувший уикенд стал уже пятым. За отчетный период произведение Кэри Киркпатрика и Джейсона Рейсига собрало в американских кинотеатрах еще $4,75 млн. Всего же «Смолфут» к настоящему моменту заработал $167,6 млн.

Не обошлось в десятке сильнейших американского бокс-офиса и без комедии «Вечерняя школа» — ее суммарная выручка к началу новой недели составляет уже более $90 млн, включая 3,3 млн за прошедшие выходные.

Что касается последнего представителя топ-10, то им оказался большой режиссерский дебют Джоны Хилла «Середина 1990-х», который дебютировал в кинотеатрах еще более недели назад, но лишь на днях получил относительно адекватное количество мест. За свои первые настоящие выходные драма заработала $3 млн.