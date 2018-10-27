Провал украинского фильма о Донбассе: Дзюба недоволен

Украинский художественный фильм об АТО в Донбассе провалился в прокате. По данным портала «Кино-театр.ua», общий бюджет картины «Позывной «Бандерас» составил 40 млн гривен, ровно половину из которых выделило Министерство культуры Украины. За время проката картина, премьера которой состоялась 11 октября, собрала всего 753 тыс. гривен.

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Один из авторов сценария Сергей Дзюба заявил, что если ленте не дадут второй шанс и снимут с проката из-за низких сборов, то это будет саботажем патриотического украинского кино.

На своей странице в фейсбуке он написал, что сборы киноленты «не так уж плохи ввиду полного отсутствия рекламы». Сценарист также призвал украинцев увидеть фильм, который якобы пытаются от них скрыть.

«Другого времени может и не быть, особенно если вскоре на выборах победят рашисты!» — добавил он.

В другом посте Дзюба сообщил, что авторы фильма якобы работают над продолжением истории.

Фильм рассказывает историю украинца Антона Саенко, который участвует в антитеррористической операции на востоке страны. Главный герой во главе отряда украинских разведчиков разыскивает «Ходока» — российского диверсанта-подрывника, готовящего теракт в Донбассе.%

Постановкой фильма занимался Заза Буадзе, сообщает НСН.

На Украине не только снимают фильмы в поддержку политики официального Киева, но и запрещают российские ленты, даже те, которые не имеют отношения к военной тематике.

Ранее в Житомирской области депутаты областного совета проголосовали за запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». В частности, жители региона больше не смогут увидеть по телевидению фильмы российского производства и выступления российских актеров. Как пояснили чиновники, мораторий введен, поскольку в стране должен быть свой «украинский продукт». Аналогичное решение этой осенью приняли депутаты горсовета во Львовской области.

Кроме того, в республике запрещают фильмы с конкретными российскими актерами. Так, в нынешнем месяце Киев внес Ирину Алферову и Леонида Ярмольника в список лиц, которые представляют угрозу Украине как государству. Этот список предусмотрен законом «О защите информационного телерадиопространства Украины».

«Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в пояснении министерства культуры Украины.

Перечень лиц, которые, «угрожающих» национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, а также национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сама Алферова заявила, что в ответ на эту новость она может только посмеяться, поскольку не принесла Украине ничего, кроме добра.

«Я снялась в картинах украинских режиссеров на украинских киностудиях. Если я люблю свою Родину и своего президента и говорю об этом, то не знаю, кому это может быть угрозой», — указала актриса в беседе с ФАН.

Ярмольник, в свою очередь, призвал не обращать внимания на происходящее.

«Они давно тасуют мою фамилию из одного списка в другой. Пусть что хотят, то и делают. На их идиотизм даже реагировать не стоит», — сказал артист.

На данный момент в «черный список» Минкульта Украины внесены около 140 российских деятелей искусства, включая Олега Газманова, Валентина Гафта, Никиту Михалкова и других. Также в него входят зарубежные актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, имеющие российское гражданство.

Никита Михалков, комментируя список, заявил, что никто из перечисленных там людей «не является угрозой для украинского народа».

«То, что бандеровская верхушка считает нас угрозой — я могу только этим гордиться», — отметил он.

Кроме артистов, Киев ввел запрещающие распоряжения и в отношении российской медиапродукции. Так, в апреле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете показа фильмов, созданных в России после 1 января 2014 года.

Как отмечалось в пояснительной записке, законопроект способствует «повышению уровня защиты национальной безопасности Украины, снижению сепаратистских настроений в обществе, укреплению авторитета государства».