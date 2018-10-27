«Время» на двоих: уволенную телеведущую NBC позвали в Россию

Глава дирекции информационных программ Первого канала и ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов пригласил на работу журналистку Мегин Келли, которую уволили с американского телеканала NBC якобы за расистские высказывания.

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Российский журналист пояснил, что истинной причиной увольнения Келли являются не ее расистские высказывания, а то, что она брала интервью у президента России Владимира Путина и полюбилась россиянам, передает ФАН.

«Дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву, да что там в Москву? Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу «Время», «Тайм» по-вашему, и любовь миллионов ваших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин», — сказал Клейменов.

Напомним, 23 октября руководство телеканала NBC решило уволить Меган Келли за расистский, по их мнению, комментарий, отпущенный журналисткой в эфире ее телепередачи, передает НСН.

Обсуждая с гостями костюмы на Хэллоуин, Келли удивилась тому, что использование «блэкфейса» (англ. «черное лицо», гримирование не-чернокожими людьми своих лиц черной краской, чтобы изобразить негра) считается расистским, ведь «ничего такого в этом нет».

Кроме того, Келли отпустила еще несколько подобных ремарок, что вызвало недовольство у многих зрителей и руководства NBC. Вскоре Келли потребовала от руководства телеканала $50 млн. У журналистки был контракт на 3 года, и истекал он через 1 год и 10 месяцев с момента ее увольнения.

Годовое жалованье Келли составляло $25 млн.

Если телеканал откажется выплатить эти средства, то журналистка подаст иск в суд. Как сообщает Variety, в этом случае интересы Мегин Келли будет представлять знаменитый адвокат из Голливуда Брайан Фридман. В основном он защищает интересы актеров и спортсменов.

В марте — после интервью с российским лидером — Келли заявила, что Владимир Путин располагает о главе Белого дома Дональде Трампе такими сведениями, которые тот не хочет выносить на публику.

«Думаю, есть очень большая вероятность, что Путин знает о Трампе какие-то вещи, о которых Трамп не хочет говорить публично», — поделилась впечатлением журналистка.

В мартовском интервью Келли Путин, в частности, заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США граждане России с тем же успехом могли быть американцами.

«Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге. Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс», — сказал президент России.

Он также подчеркнул, что мир «велик и разнообразен», а отношения между США и Россией в настоящее время сложные.

«Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы», — добавил российский лидер.

После интервью Келли поделилась своими впечатлениями от беседы.

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться. У меня есть факты, и со всем должным уважением к российскому президенту могу сказать, что он не говорил правду, когда я его допрашивала. Думаю, мы оба это знали — он это знал, и я это знала.

Между нами происходило что-то вроде поединка горилл», — рассказала ведущая.

В июне прошлого года Келли в рамках Петербургского международного экономического форума модерировала панель с участием мировых лидеров, в том числе Владимира Путина, и заработала для NBC рекордные рейтинги.

Чуть более шести миллионов американцев посмотрели ее беседу с президентом России в воскресенье в вечернем эфире телеканала. Однако, по мнению американского оскароносного кинорежиссера Оливера Стоуна, Келли плохо подготовилась к интервью с Путиным.

По мнению режиссера, она не была способна «поддержать спор или возразить» главе России, «поскольку не знает многих вещей».

«Путин знал свое дело, а она – нет», — заявил Стоун.

Режиссер также заметил, что Келли во время интервью «была похожа на пулемет» и с этой точки зрения показала все недостатки в современной журналистике, которая мало уделяет внимания нюансам.