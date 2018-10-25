Шон Бин против короля: чего ждать от «Великолепных Медичи»

Стартовал второй сезон итальянского исторического сериала «Великолепные Медичи», который рассказывает о правлении семьи Медичи и событиях, которые ему сопутствовали. Если первый сезон рассказал о приходе династии к власти во Флоренции, то второй будет посвящен молодому Лоренцо, при котором наступил расцвет эпохи Возрождения.

Продолжение начинается через 20 лет после событий первого сезона, когда внук Козимо Медичи (Ричард Мэдден) Лоренцо уже вырос. Одной из центральных фигур сериала становится известная историческая личность Якопо Пацци (Шон Бин), который, как известно, участвовал в заговоре против Лоренцо Великолепного.

В этом аспекте второй сезон выигрывает, так как в нем задействованы более известные и влиятельные исторические персонажи. Все-таки Козимо Медичи, Лоренцо-старший и Андреа Пацци (Дэниел Калтагироне) только начали знаменитое противостояние. В популярную же культуру вошли именно их потомки, при которых Флоренция достигла пика своего расцвета, и в то же время придворные интриги вышли в каком-то смысле на совершенно иной уровень.

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Противостояние семей Медичи и Пацци уже давно хорошо изучено, однако сериал допускает некоторые отклонения от исторических событий в угоду художественного замысла, однако соблюдает достоверность в важнейших эпизодах, повлиявших на жизнь не только Флоренции, но и всей Италии.

Второй сезон, как и первый, неспешно начинает свое повествование, и раскладывает действующих лиц по своим местам, как фигуры на шахматной доске. Много внимания уделяется детству Лоренцо, его воспитанию и становлению в качестве главы семьи.

Хорошо известно, что при Лоренцо Великолепном искусство во Флоренции было возведено едва ли не в ранг религии, и сериал подробно рассказывает о том, как достаточно романтичный юноша, ставший главой влиятельной семьи, не воспринимался своими родственниками всерьез. Многие даже полагали, что власть в свои руки должен взять кто-то из его братьев, что привело к внутрисемейным распрям. Тем не менее, Лоренцо смог утвердить свой авторитет и одновременно добиться расцвета Эпохи Возрождения, чему шоу уделяет немало внимания.

Однако основное повествование разворачивается на политическом поприще. Якопо Пацци, питающий наследственную ненависть к семье Медичи, вступит в заговор, чтобы убить главу Флоренции.

Одним из важнейших решений Лоренцо стало фактическое упразднение республиканского правления во Флоренции, хотя государство продолжало называться республикой. Он формально оставил совет из 70 граждан города, который представлял собой высший орган власти, однако членов совета избирал лично Лоренцо и назначал на высокую должность только тех людей, которые исполняли бы только его волю.

Фактически Лоренцо Медичи в какой-то момент стал монархом Флоренции, при этом проведя тонкую внешнюю политику, что позволило городу получить чуть ли не полную независимость от Рима и Папы.

Такое положение дел не слишком устраивало понтифика Сикста IV, и не удивительно, что заговор Якопо Пацци был одобрен в том числе и Ватиканом. Пацци в фильме предстает едва ли не главным персонажем, хотя Лоренцо получил больше экранного времени. Во многом это обусловлено выбором Гона Бина на роль знаменитого мятежника. Британский актер уже в который раз доказывает, что буквально создан для подобного амплуа и такого жанра. Вспомнить хотя бы его роль Неда Старка в первом сезоне «Игры престолов».

Второй сезон «Медичи» затрагивает, пожалуй, самую увлекательную страницу истории Флоренции и Италии в целом, что должно привлечь не только любителей жанра, но и людей, увлекающихся этим периодом. Реальные события перемешаны с художественными, что не дает заскучать и делает просмотр шоу увлекательным.

Сериал идет на итальянском телеканале RAI, доступен в России подписчикам «Кинопоиска», а международной дистрибуцией занимается Netflix.