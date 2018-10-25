Новый супергерой: Капитан Америка сменит пол или расу

Американский продюсер Фрэнк Грилло побывал на ток-шоу »Ларри Кинг сейчас», где кратко рассказал о своей работе в проектах Marvel Studios в роли Брока Рамлоу в фильмах «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние». Грилло также добавил, что нового Капитана Америка может сыграть темнокожий актер или актриса. Об этом сообщает портал Screen Rant.

«Я не знаю, но ходят слухи, что новый Капитан Америка может быть темнокожим мужчиной или женщиной», — заявил Грилло. Он уточнил, что официальной информации о новом исполнителе роли пока нет.

Грилло также заявил, что не удивлен решением Криса Эванса распрощаться с ролью Стива Роджерса.

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Ранее актер Крис Эванс, получивший известность благодаря роли Капитана Америка, заявил, что больше не будет сниматься в супергеройских фильмах «Мстители». Он сообщил в своем твиттере, что съемки четвертой части серии подошли к концу, что означает окончание контракта с Marvel Studios.

«Официально закончил с «Мстителями 4». Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль на протяжении восьми лет было честью. Спасибо каждому кто стоял перед камерой, за камерой или сидел в зале! Бесконечно благодарен», — рассказал актер.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful. — Chris Evans (@ChrisEvans) 4 октября 2018 г.

Поклонники комиксов Marvel знают, что помимо Стива Роджерса есть несколько героев, которые работали под мантией Капитана Америка. В течение некоторого времени ходили слухи, что актеры Себастиан Стэн, сыгравший персонажа Баки Барнса, или Энтони Маки в роли Сэма Уилсона могут взять на себя роль Роджерса после ухода Криса Эванса.

Премьера новой четвертой части «Мстителей» запланирована на 3 мая 2019 года. Фильм снимают режиссеры Энтони и Джо Руссо. В актерский состав ленты войдут Брэдли Купер, Эванджелин Лилли, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон и другие.

Сюжет предстоящего фильма пока неизвестен. Глава Marvel Studios Кевин Файги в одном из интервью рассказал, что четвертая часть черпает многое из финального эпизода сериала «Звездный путь: Следующее поколение».

Название фильма также пока не разглашается. По разной информации оно может варьироваться от «Апокалипсиса» до «Последнего мстителя». Вероятно, точное название четвертой части «Мстителей» станет известно лишь после выхода на экраны «Капитана Марвел», премьера которого состоится в марте 2019 года.

Ранее руководство Netflix и Marvel официально заявили, что сериал «Люк Кейдж» не получит продолжения. Перед этим стало известно, что сериал «Железный кулак» с Финном Джонсом в главной роли также не получит продолжения. Об этом сообщает издание Business Insider.

Новость стала неожиданностью для фанатов сериала, так как его сценаристы уже начали работать над третьим сезоном. По данным издания, причиной закрытия сериала стали внутренние разногласия между стриминговым сервисом и студией.

Дело в том, что рейтинги обоих шоу значительно упали за последнее время, а количество публикаций в социальных сетях сократилось в шесть раз после выхода первых сезонов. Более того, для Netflix работа с проектами студии Marvel обходится слишком дорого.

Уточняется, что третий сезон сериала «Джессика Джонс» с Кристен Риттер в главных ролях и второй сезон «Карателя» завершат показ киновселенной Marvel на платформе Netflix.

Американский актер Крис Эванс дебютировал в роли Стива Роджерса, персонажа вселенной Marvel, и был важным героем всех пяти фильмов. По сюжету комиксов, персонаж Капитан Америка погиб от рук Кроссбоунса. В скором времени на его место пришел его лучший друг Баки (Зимний солдат).

В 2016 году Крис Эванс возглавил рейтинг самых прибыльных голливудских звезд. По подсчетам Forbes, Эванс в роли Капитана Америки приносил проектам, в которых участвовал по $135,8 на каждый доллар гонорара актера. Издание сделало такой вывод по итогам проката фильмов «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что ждет кинематографическую вселенную Marvel после выхода четвертой части «Мстителей».