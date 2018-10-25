Дорогой Шелдон: сколько зарабатывает Джим Парсонс

Сверхпопулярный сериал «Теория Большого взрыва» близится к завершению. Телеканал CBS не стал заказывать у производителей продолжение, и 12-й сезон станет последним, несмотря на высочайшие рейтинги и второе место в списке самых популярных сериалов в США.

Хотя «Теория Большого взрыва» и закроется следующей весной, его звезды возглавили список самых высокооплачиваемых актеров на телевидении по версии журнала Forbes.

Хит-парад возглавил Джим Парсонс, сыгравший Шелдона Купера. В период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года он заработал в общей сложности $26,5 млн. Парсонс уже четвертый год подряд возглавляет престижный список и немного опережает своих коллег по сериалу. Объясняется это тем, что он одновременно выступает исполнительным продюсером спин-оффа «Теории Большого взрыва» под названием «Молодой Шелдон» и получает чуть больше рекламных контрактов.

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На второй позиции списка оказался Джонни Галэки, известный большинству людей как Леонард Хофстедтер. Его доход вышел немного скромнее — $25 млн. Но вряд ли актер сильно из-за этого расстраивается.

Третье место поделили Саймон Хелберг (Говард Воловиц) и Кунал Найар (Раджеш Кутраппали), которые заработали за год по $23,5 млн.

Настораживает, что в десятке самых высокооплачиваемых звезд телевидения не оказалось пятой звезды «Теории Большого взрыва» Келли Куоко, сыгравшей Пенни, хотя достоверно известно, что ее гонорар идентичен коллегам. Видимо, сторонних заработков у Куоко за отчетный период просто не было.

Такое доминирование актеров «Теории Большого взрыва» происходит на фоне того, что все пять звезд согласились на небольшое сокращение гонорара в пользу Мелиссы Ройч и Маим Бялик. За последний сезон пятерка главных актеров получит по $900 тыс. вместо $1 млн за серию, а Бялик и Ройч, таким образом, получат по $500 тыс. за серию.

Пятерку списка с небольшим отставанием замкнул главный герой сериала «Морская полиция: Спецотдел» Марк Хэрмон, который заработал за прошедший год $19 млн. Он стал единственным представителем популярного в Америке шоу и может быть доволен тем, что уступил только непререкаемым лидерам в течение последних лет. Любопытно, что Хэрмон также согласился на небольшое сокращение гонорара, что не помешало ему обойти львиную долю коллег на телевидении.

«Морская полиция: Спецотдел» выходит на экраны еще дольше, чем «Теория Большого взрыва» — в сентябре этого года стартовал уже 16-й сезон проекта. Сериал рассказывает о деятельности федерального агентства по расследованию преступлений при Министерстве военно-морских сил США.

Список самых высокооплачиваемых актеров на телевидении не отличается большим разнообразием. Так, с шестого по девятое места заняли звезды сериала «Американская семейка» Эд О'Нил ($14 млн), Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн) и Тай Баррелл ($12 млн). Этой осенью стартовал уже десятый сезон «Американской семейки», и сериал не собирается сбавлять оборотов.

Действительно заметное изменение по сравнению с прошлым годом претерпела только десятая позиция, которая на этот раз досталась Эндрю Линкольну — звезде «Ходячих мертвецов».

Интересно, что Линкольн впервые вошел в десятку самых высокооплачиваемых телеактеров аккурат перед своим последним сезоном в мыльной опере о зомби. Актер заработал за последний год $11 млн, но не продлил контракт с создателями шоу. Не исключено, что его место в будущем займет Норман Ридус — один из трех оставшихся вы живых персонажей первого сезона.

Свое место с десятке потерял по известным причинам Кевин Спейси, который не так давно был главной звездой сериала «Карточный домик». Однако после многочисленных обвинениях в сексуальных домогательствах создатели шоу уволили Спейси, и не удивительно, что впавший в немилость Голливуда и телевидения актер не может похвастать высокими заработками за прошедший год. Ситуация будет еще ухудшаться, так как с недавних пор актера вообще перестали приглашать на какие-либо роли, и с ним были разорваны рекламные контракты.