«Строгий постельный режим»: Лободу срочно прооперировали

Во время репетиции нового шоу была экстренно госпитализирована украинская певица Светлана Лобода. Врачи оценили ее состояние как средне тяжелое. Пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова сообщила, что артистка перенесла срочную операцию на почке.

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«Ближайшую неделю ей предписан строгий постельный режим. Состояние артистки удалось стабилизировать», — заявила она.

«В связи с резким ухудшением здоровья Светланы Лободы даты предстоящих концертов были изменены. Концерт, запланированный на 25 октября, переносится на 17 января 2019 года. С 26 октября — на 18 января 2019 года. С 28 октября — на 20 января 2019 года», — сообщает ФАН. Все купленные билеты будут действительны на новые даты без обмена.

Как известно, в мае этого года Лобода родила второго ребенка, а через две недели уже вышла на сцену, чтобы получить награду как лучшая исполнительница года.

До сих пор остается неизвестным имя отца малышки. Долгое время в прессе эту роль приписывали солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, певица назвала новорожденную дочь Тильдой, но сама звезда не подтвердила эту информацию. Новость обсуждалась не только российской, но и немецкой прессой.

6 марта немецкое издание Der Westen опубликовало статью, в которой были собраны неподтвержденные сведения о романе Светланы Лободы и Тиля Линдеманна. В качестве подтверждения издание привело инстаграм-пост певицы от 28 июля 2017-го с подписью «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». На фото Светлана Лобода изображена вместе с Тилем Линдеманном. Позже его снимки появлялись в ее аккаунте еще несколько раз.

Дело в том, что в 2017 году в конце июля певец прилетел в Баку на музыкальный фестиваль «Жара», где познакомился со Светланой Лободой, наблюдатели заметили, что артисты проводят вместе много времени. После это поползли слухи об их романе, несмотря на то, что артистка все отрицала.

Умению Светланы хранить свои секреты до последнего можно позавидовать. Так, в шоу «Вечерний Ургант», Светлана призналась, что ее дочь Ева впервые узнала о том, что у нее появится сестричка, лишь когда певица была на восьмом месяце. До этого периода девочка ни о чем даже не догадывалась.

Певица назвала свою дочь Тильдой и не стала раскрывать имени отца ребенка. Однако поклонники творчества певицы уверены, что это Тиль Линдеманн, солист группы Rammstein.

«Моя дочь узнала на восьмом месяце. Она все время говорила: «Мама, ты уже очень некрасиво выглядишь, ты очень сильно поправилась и тебе нужно что-то с этим делать». И когда я ела, она подходила и у меня забирала булочку: «Мама, тебе же на сцене выступать, посмотри, как у тебя вырос живот», — отмечала Лобода.

По словам певицы, она не рассказывала дочке о беременности, потому что не хотела, чтобы об этом знали в школе, куда ходит девочка.

Светлана Лобода приобрела известность в 2004 году, став одной из участниц популярной группы «ВИА Гра». Однако ее сотрудничество с коллективом продлилось не дольше года, и в декабре 2004-го она выпустила сольный сингл. Находясь в составе группы, певица успела сняться в клипе на одну из самых популярных песен группы «Биология».

В 2009 году Светлана выступила на международном конкурсе песни «Евровидение», представляя Украину, с композицией «Be My Valentine», где она заняла 12-е место. Несмотря на не самый успешный результат, Лобода была очень популярной среди зрителей. По количеству просмотров на официальном канале конкурса в ютьюбе клип на ее номер занял третье место незадолго до самих состязаний. Свое выступление на «Евровидении» певица совместила с собственной социальной акцией — «Скажи стоп насилию в семье».

В дискографии певицы — три альбома и несколько музыкальных наград, среди которых украинская «Песня года» (2013 и 2014 годы), «Золотой граммофон» и премия Муз-ТВ, которую она получила в 2017 году как лучшая исполнительница за хит «Твои глаза».