Битва за прокат: Ангелы Чарли сразятся с Терминатором

Компания Paramount определилась с датой премьеры фильма шестой части «Терминатора», назначив ее на начало ноября 2019 года, — вслед за новыми «Ангелами Чарли» от студии Sony. Об этом сообщает издание Collider.

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Ранее выбранную дату занимал фильм «Чудо-женщина 1984» с Галь Гадот в главной роли, однако киностудия Warner Bros. перенесла премьеру картины на более поздний срок,— с 1 ноября 2019 года на 5 июня 2020-го.

Смещение даты релиза двух фильмов связано с тем, что ноябрь — удобное время для американского проката. В этом месяце граждан США будут ждать длинные выходные в связи с Днем Благодарения, что поможет сильно выиграть в кассовых сборах.

Новый фильм о Терминаторе пока не получил прокатного названия. Режиссером будущего проекта выступит Тим Миллер, известный по работе над комедийным боевиком «Дэдпул». В продюсерский состав ленты вошли создатель первой и второй части «Терминатора» Джеймс Кэмерон, а также Дэвид Эллисон. Над сценарием фильма работают Джош Фридман и Дэвид С. Гойер.

Среди актеров будущей картины заявлены Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон, которые появятся в привычных для себя ролях. Одним из Терминаторов станет американский актер Гэбриел Луна, сыгравший Призрачного Гонщика в сериале «Агенты Щ. И. Т».

Детали сюжета по-прежнему не раскрываются. Известно лишь, что с помощью перезапуска знаменитой франшизы Джеймс Кэмерон намерен продолжить историю, начатую в фильме «Терминатор 2».

Ранее студия Paramount уже переносила дату выхода шестой части фильма «Терминатор» на экраны с 26 июля на 22 ноября 2019 года.

Приключенческий боевик «Ангелы Чарли» изначально должен был выйти 27 сентября 2019 года. В актерский состав нового фильма войдут Элизабет Бэнкс, Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Патрик Стюарт, Джонатан Такер, Элла Балинска и Луис Херардо Мендес.

Картина основана на популярном в 70-х годах телевизионном сериале, сюжет которого строился вокруг трех героинь, выполнявших опасные задания под руководством Чарльза Таунсенда. Ранее по мотивам этого проекта был снят полнометражный фильм, выпущенный в прокат в 2000 году, в котором приняли участие Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Билл Мюррэй и Люси Лью.

Сиквел «Чудо-женщины» был перенесен студией Warner Bros. на 5 июня 2020 года. По словам, постановщицы картины Пэтти Дженкинс, она очень рада этому изменению, так как чувствует, что «фильм вернулся домой».

Первая часть «Чудо-женщины» вышла в прокат в 2017 году. Картина получила положительные отзывы критиков и собрала более $821,8 млн во всем мире.

Известно, что в съемках второй части «Чудо-женщины 1984» примут участие американская актриса и комедиантка Кристен Уиг, которая исполнит роль злодейки Гепарды, а также актер Педро Паскаль.

В ноябре 2017 года Галь Гадот заявила, что не станет играть в сиквеле, если студия Warner Bros., владеющая правами на франшизу, не разорвет контракт с продюсерской компанией режиссера Бретта Рэтнера RatPac-Dune Entertainment. В ноябре прошлого года шесть женщин, в том числе актрисы Оливия Манн и Наташа Хенстридж, обвинили американского режиссера в сексуальных домогательствах.

Ранее студия Warner Bros. объявила, что киноадаптация знаменитого сериала «Человек на шесть миллиардов долларов» с Марком Уолбергом в главной роли была снята с релиза в связи с выходом второй части «Чудо-женщины». Дату премьеры уже переносили на более поздний срок, с мая 2019 года на 5 июня 2020-го. Тогда майскую дату выхода было решено отдать «Годзилле 2» режиссера Майкла Доэрти.

Компания DC Comics также перенесла дату выхода фильма «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли с 2020 на 2021 год. Другие картины супергеройской вселенной — «Киборг», «Корпус зеленых фонарей», «Хищные птицы» и «Отряд самоубийц 2», в сценаристах которого был заявлен уволенный с поста режиссера «Стражей Галактики» Джеймс Ганн, до сих пор не имеют предварительной даты премьеры. На следующий год запланирован выход фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.