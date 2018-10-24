«Возможна обструкция почки»: Лободу увезли в больницу

В Москве экстренно госпитализирована украинская певица Светлана Лобода в состоянии средней тяжести. Сейчас решается вопрос о проведении хирургического вмешательства. Информацию о тревожном состоянии заслуженной артистки Украины подтвердила пиар-директор певицы Дарья Бурлакова. Согласно заявлению Бурлаковой, Лободу увезли в клинику прямо во время репетиции нового шоу.

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«Во время исполнения сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание, — приводит слова пиар-директора iz.ru.

— В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки».

Появилась информация о возможном диагнозе певицы. По словам источника Бурлаковой, у артистки подозрение на нарушение мочевыводящей функции.

«У нее во время репетиции случился приступ, подозрение на обструкцию почки. Надеемся, что все обойдется. Пока по плану у нас репетиция в «Крокусе» сегодня», — заявила Бурлакова в разговоре с «360».

Следует уточнить, что понятие «обструкция почки» не совсем корректно. Есть нарушение функции почек, которое может быть вызвано в том числе обструкцией мочеточника, мочевыводящих путей либо лоханочно-мочеточникового сегмента. В любом случае, пока возможный диагноз выглядит слишком общим, так как причин такого состояния может быть много, включая даже мочекаменную болезнь.

Лобода занималась подготовкой нового шоу, премьера которого должна была состояться в Москве 25 октября. Вдобавок у нее были также запланированы сольные выступления на 26 и 28 числа.

Пока официальной информации об отмене концертов не поступало. Билеты на выступления певицы уже распроданы, и в случае отмены концертов их придется вернуть поклонникам.

В мае этого года Лобода родила дочь в клинике Лос-Анджелеса. Слухи о беременности певицы впервые широко распространились в начале марта — тогда российские СМИ, публикуя фотографии Светланы Лободы, посетившей вручение музыкальной премии «Жара» в Москве, сообщили, что артистка предположительно находится на седьмом месяце беременности.

Через несколько дней после мероприятия Светлана Лобода посетила церемонию вручения еще одной награды — на этот раз это была профессиональная музыкальная премия BraVo в Кремле. Получив премию в номинации «Певица года», Лобода объявила, что уходит в «небольшой отпуск» и планирует записать альбом, подготовить новое шоу, а главное — посвятить себя ожиданию рождения малыша. Днем позже, 11 марта, Светлана Лобода объявила о том, что на время уходит в тень, в своем инстаграме, после чего уехала в Лос-Анджелес готовиться к родам.

Певица назвала свою дочь Тильдой и не стала раскрывать имени отца ребенка. Однако поклонники творчества певицы уверены, что это Тиль Линдеманн, солист группы Rammstein.

Дело в том, что в 2017 году в конце июля певец прилетел в Баку на музыкальный фестиваль «Жара» — и после того, как он познакомился со Светланой Лободой, наблюдатели заметили, что артисты практически не расстаются. Тогда поползли слухи об их романе, несмотря на то что артистка все отрицала.

Светлана Лобода стала известна широкому зрителю в 2004 году, когда стала одной из участниц популярной группы «ВИА Гра». Однако ее сотрудничество коллектива продлилось не дольше года, и в декабре 2004-го она выпустила сольный сингл. Тем не менее, исполнительница успела сняться в клипе на одну из самых популярных песен группы «Биология».

В 2009 году певица представила Украину на международном конкурсе песни «Евровидение» с композицией «Be My Valentine», где она заняла 12-е место. Несмотря на итоговое невысокое место, Лобода была очень популярной среди зрителей. По количеству просмотров на официальном канале конкурса в ютьюбе клип на ее номер занял третье место незадолго до самих состязаний. Свое выступление на «Евровидении» певица совместила с собственной социальной акцией «Скажи стоп насилию семье».