Умер Владимир Дагуров — автор хитов Шуфутинского и Киркорова

В Москве на 79-м году жизни ушел из жизни писатель, поэт и автор-исполнитель Владимир Дагуров. Об этом сообщила пресс-служба Центрального дома литераторов (ЦДЛ).

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«Клуб писателей ЦДЛ с прискорбием извещает, что 22 октября на 79-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Дагуров, поэт, давний и преданный друг, добрый и хороший человек», — сказано в обращении.

Прощание с поэтом состоится 24 октября, в 11:40, в Ритуальном зале Троекуровского кладбища — улица Рябиновая, дом 24. Отпевание — в 12:40 в храме Всех Святых на Соколе.

Дагуров будет похоронен на Перепеченском кладбище.

В прошлом году у поэта диагностировали онкологию, в кости были обнаружены метастазы. С лета 2018 писатель был практически обездвижен, а для оплаты медицинского ухода и покупки медикаментов был организован сбор в соцсетях.

Владимир Геннадьевич Дагуров родился 25 сентября 1940 года в Нальчике в семье учителей. В 1963 году он окончил Свердловский мединститут, защитив кандидатскую диссертацию по препаратам группы морфина.

Переехал в 1968 году в Москву, 13 лет проработал преподавателем в Первом Московском медицинском институте им. И.М.Сеченова. Позже поступил на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького, которые окончил в 1985 году, сделав свой выбор в пользу литературного творчества.

В 1965 году стал членом Союза писателей СССР. Автор 20 книг стихов и прозы, выпущенных в Свердловске и Москве. На его стихи написано множество эстрадных песен, которые исполняли популярные певцы Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова, Надежда Чепрага, Ион Суручану, Михаил Шуфутинский и другие.

Стал лауреатом Международной литературной премии им. Андрея Платонова. Работал в отделе культуры многих центральных газет — «Литературная газета», «Литературная Россия», «Федерация», «Московский железнодорожник», а также в других изданиях.

Драгунов --автор стихотворных сборников: «Мое поколение» (1963), «Дыхание» (1969), «Сроки» (1978), «Созвездие весов» (1986), «Мурашки» (1996), «Весенние соблазны» (2004) и других.

Его отец Геннадий Дагуров был советским бурятским поэтом, писавшим на русском языке. Филолог-русист, профессор, доктор филологических наук. Значительная часть его стихов посвящена войне.

Начал писать стихи с 16 лет, а впервые напечатался в 1927 году. Его произведения публиковались в газете «Бурят-Монгольская правда», альманахе «Новая Сибирь», в журналах «Сибирские огни», «Байкал», «Урал», в сборнике «Уходил на войну сибиряк» и в других изданиях.

Состоял в дружеских отношениях с поэтами Павлом Васильевым и Солбонэ Туя, переписывался с Максимом Горьким.

Геннадий ушел добровольцем на фронт в 1941 году. В боях Великой Отечественной войны участвовал с марта 1942 года. Служил артиллеристом истребительно-противотанковой батареи, был ранен, контужен. Во время боев он побывал в Харькове, Сталинграде, на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Варшаве, Берлине. В последний год войны получил офицерское звание, работал пропагандистом во фронтовых госпиталях и старшим инструктором Политотдела МЭП-14.

После войны с 1945 по 1949 год работал в Советской оккупационной зоне завучем и учителем русского языка и литературы в советской средней школе в Лейпциге. С 1949 по 1960 год преподавал русский язык и литературу в Свердловском суворовском училище.

В 1961-м защитил кандидатскую диссертацию, после чего до 1965 года преподавал на кафедре филологии Уральского государственного университета. С 1965 по 1995 год работал в Коломенском пединституте: преподавая общее языкознание, современный русский язык и культуру русской речи, вел спецкурс «Некодифицируемые высказывания в русском языке» и спецсеминар «Особенности словоупотребления в современной русской поэзии».

С 17 сентября 1973 года по 3 октября 1977-го занимал пост декана филологического факультета. 10 июля 1992 года был избран на должность профессора кафедры русского языка. В апреле 1995 года защитил докторскую диссертацию.

9 сентября 1995 года вышел на пенсию и переехал из Коломны в Москву. Умер в 1999 году, похоронен на Перепечинском кладбище в Москве.