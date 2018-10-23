«Наглость и хамство»: потомки Галича воюют с Первым каналом

Стало известно, что наследники поэта и барда Александра Галича попадут в суд на Первый канал и концертный зал «Градский холл» в связи с проведением концерта, посвященного 100-летию со дня рождения исполнителя.

По словам внука поэта Павла Галича, проведение концерта не было согласовано с родственниками, которые обладают авторскими правами на творчество Александра Галича, — дочерью Аленой Галич и сыном Григорием Михновым-Вайтенко.

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Праздничный концерт состоялся 16 октября в концертном зале «Градский холл», на него продавали билеты. В концерте приняли участие актер театра и кино Александр Ширвиндт, певец и композитор Александр Градский, музыкант Андрей Макаревич, исполнитель Сергей Шнуров, музыкант Александр Ф. Скляр и другие. 20 октября запись концерта вышла в эфир Первого канала.

Родственники Александра Галича заявили, что заранее связались с Первым каналом и концертным залом «Градский холл» и предупредили о том, что выступают категорически против проведения концерта, а также собираются обратиться в суд. Тогда Александр Градский попросил родственников поэта направить официальный запрос Первому каналу и подчеркнул, что он тут «совершенно ни при чем» и что в качестве арендатора помещения и организатора концерта выступает именно телеканал.

После этого с Павлом Галичем связался заместитель главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. Он принес «нижайшие извинения» и предложил дочери поэта Алене Галич прийти на концерт. Как сообщает Павел Галич, из-за этой ситуации у его матери случился гипертонический криз, и ее положили в больницу, поэтому прийти она бы не смогла.

«На этом все извинения закончились. Концерт они устроили, все его видели. Переврали полностью кое-какие тексты, из-за чего смысловые значения некоторых песен исказились <…> Такие вещи нужно изначально согласовывать — кто выступает, что собираются петь, кто будет ведущим и так далее <…> Это просто наглость и хамство со стороны нашего телевидения», — рассказал Петр Галич.

Как передает ТАСС, Первый канал заявил, что использовал произведения советского поэта и барда Александра Галича в публичных выступлениях на законных основаниях. Соответствующий договор был заключен с Российским авторским обществом (РАО).

«Первый канал заключил договор с РАО на публичное исполнение произведений Александра Галича в концерте к 100-летию со дня его рождения, со всеми необходимыми выплатами в адрес правообладателей», — заявил представитель пресс-службы Первого канала.

В пресс-службе также подчеркнули, что праздничный концерт стал «объяснением в любви» поэту Галичу: «Мы искренне надеемся, что миллионы зрителей, которые его увидели — кто-то заново, а кто-то впервые — открыли для себя его стихи и песни».

Александр Галич — советский поэт, драматург и сценарист, автор пьесы и сценария к одноименному фильму «Вас вызывает Таймыр», сценарист картин «Дайте жалобную книгу», «Верные друзья», сборников стихотворений «Поколение обреченных» и «Когда я вернусь».

Галич родился 19 октября 1918 года в Екатеринославе (сейчас Днепр). Когда мальчику исполнилось два года, семья переехала в Севастополь, а спустя еще три года в Москву.

Галич начал сочинять песни в конце 1950-х годов, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. В основу его произведений легли романсовые традиции Александра Вертинского. Галич стал одним из ключевых представителей жанра русской авторской песни наряду с такими именами как Владимир Высоцкий и Булат Окуджава.

В 1972 году из-за конфликта с советской властью Галич был исключен из Союза писателей СССР, членом которого он являлся с 1955 года. В том же году был исключен из Союза кинематографистов, в котором он состоял с 1958 года. В июне 1974 года Галич был вынужден эмигрировать из СССР.