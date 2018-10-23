Как создать феминистку: новая роль Эммы Томпсон

Дважды оскароносная британская киноактриса и сценаристка Эмма Томпсон вместе с ирландским актером Крисом О'Даудом сыграют в экранизации популярной и местами автобиографичной книги «Как создать девушку» английской журналистки и телеведущей Кейтлин Моран.

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Артисты присоединились к актерскому составу уже после того, как фильм был анонсирован. Вместе с ними в ленте снимутся американская актриса Бини Фелдштейн («Леди Берд»), а также британцы Алфи Аллен, сыгравший Теона Грейджоя в телесериале «Игра престолов», Пэдди Консидайн («Смерть Сталина») и Сара Солемани, известная по роли подруги Бриджит Джонс в третьей части знаменитой франшизы.

События фильма будут разворачиваться в 1993 году. Шестнадцатилетняя Йоханна Морриган (Фелдштейн) — умная девочка с избыточным весом, под давлением свирепствующих гормонов и амбиций она отчаянно хочет выбраться из своего родного города и сделать себе имя. Она берет себе псевдоним Долли Уайлд и начинает заниматься написанием критических статей о рок-музыке.

Консидайн и Солемани сыграют хиппующих родителей Йоханны, а Томпсон исполнит редактора в музыкальном журнале, где публикуется Морриган.

«Мы фантазировали о том, что Эмма Томпсон будет играть редактора с тех пор, как мы впервые обсуждали с Кейтлин этот проект. Кейтлин, вероятно, вырезала бы сцену, если бы Эмма не согласилась, — сказала Элисон Оуэн из кинокомпании Monumental Pictures. — Слава богу, нам улыбнулась удача. Мы чувствуем себя благословенными».

Впервые фильм был анонсирован на последнем Каннском фестивале актрисой Бини Фелдштейн. Элисон Оуэн и Дебора Хейвард от лица студии Monumental Pictures займутся продюсированием картины.

Кейтлин Моран — английская телеведущая из Брайтона, телевизионная обозревательница издания The Times, где она пишет по три колонки в неделю. Кейтлин старшая из восьми детей. Свое детство журналистка сравнивает с жизнью из трилогии «Голодные игры», но при этом утверждает, что эти годы были для нее счастьем.

Кейтлин и остальные дети получили образование дома, так как их родители были хиппи. С самого детства Моран хотела стать писательницей. С 13 лет она выигрывала различные литературные конкурсы, а в 16 начала свою карьеру в легендарном музыкальном издании Melody Maker, куда ее взяли репортершей. Кейтлин покинула дом, как только ей исполнилось 18.

В 2011 году Кейтлин выпустила автобиографическую книгу «Быть женщиной. Откровения отъявленной феминистки», которая принесла ей победу на главных национальных книжных премиях Irish Book Awards и British Book Awards, а также звание «Писательницы года» на ежегодной премии британского Cosmopolitan «Первые женщины года».

Британская актриса и сценаристка Эмма Томпсон тоже известна своими феминистскими взглядами, к которым она пришла во время обучения в Кембриджском университете на отделении английской литературы. Тогда в создании девушки произошел перелом, который одновременно привел ее к феминизму, панк-року и театру. Актриса описывает это так:

«Я раньше читала много романов Викторианской эпохи. Когда я открыла книгу «Сумасшедшая на чердаке», которая описывала женщин-писательниц того времени, я поняла, как им было трудно, как нужно было маскироваться, чтобы иметь возможность быть услышанными, и это полностью изменило меня и мою жизнь».

Эмма красила короткие волосы в красный цвет и гоняла по городу на мотоцикле. В то время у нее впервые появилась мечта стать женщиной-комиком, как ее кумир Лили Томлин.

«Любая женщина, которая говорит: «Я ненавижу свою задницу, я ненавижу свое тело», по существу выражает своего рода женоненавистничество, — заявила Томпсон. — Все женщины, выдумывающие это, должны очень тщательно думать о том, что они говорят. Включая меня!»

Последней вышедшей работой с участием Томпсон стала комедия «Агент Джонни Инглиш 3.0» с Роуэном Аткинсоном и Ольгой Куриленко (подробнее о ленте можно почитать в нашей рецензии). Недавно актриса присоединилась к съемкам новой части «Людей в черном» вместе с Крисом «Тором» Хемсвортом и Ребеккой Фергюсон. Кроме того, Томпсон озвучит одного из героев в предстоящем фильме «Путешествие Доктора Дулиттла», релиз которого запланирован на 2020 год.