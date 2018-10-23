Злодей в маске: Леброн Джеймс переснимет «Пятницу, 13-е»

Компании SpringHill Entertainment, принадлежащая американскому баскетболисту Леброну Джеймсу, и Vertigo Entertainment продюсера Роя Ли объединились для перезапуска американского хоррора «Пятница, 13-е». Об этом сообщает издание Deadline.

Новость о ребуте серии появилась после того, как стало известно, что новый фильм франшизы «Хэллоуин» с Джейми Ли Кертис в главной роли в первый уикенд собрал более $70 млн, — это второй результат среди сборов фильмов ужасов за премьерный уикенд за всю историю американского проката.

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На данный момент неизвестно, кто именно будет участвовать в съемках нового фильма «Пятница, 13-е». Сообщается, что студии только начали поиски сценариста и режиссера. Ситуация осложняется тем, что часть прав на франшизу принадлежит сценаристу оригинального фильма 1980 года Виктору Миллеру, который недавно вернул себе права на франшизу, — суд постановил, что персонажи и ключевые локации хоррора принадлежат ему.

В 2017 году Миллер подал иск в отношении своего коллеги, постановщика и продюсера Шона С. Каннингема из компании Horror, Inc. Сам Каннингем, причастный к производству каждой картины во франшизе «Пятницы, 13-е», собирается оспаривать решение.

По его словам, именно ему принадлежит идея фильма, он также самостоятельно финансировал производство, а Миллер всего лишь был нанят для работы и не может ни на что претендовать. Согласно закону об авторском праве, создатель сценария имеет шанс восстановить права на работу через 35 лет после ее продажи по низкой цене. Известно, что Миллер продал «Пятницу, 13-е» менее чем за $10 тыс. и не участвовал в будущих сиквелах.

Помимо SpringHill Entertainment и Vertigo Entertainment, о намерении перезапустить культовую франшизу заявлял американский продюсер и основатель Blumhouse Productions Джейсон Блум. В августе этого года Блум рассказывал, что «несколько раз пытался получить права на «Пятницу, 13-е», но безуспешно.

for sure yes on friday the 13th. ive tried a bunch of times to get the rights. https://t.co/WSB06QB98J — Jason Blum (@jason_blum) 16 августа 2018 г.

В июне этого года студия Gun Media сообщила, что остановила разработку хоррор-видеоигры «Пятница, 13-е» из-за судебного разбирательства между Каннингеном и Миллером по поводу владения правами на франшизу.

Последняя на данный момент картина в серии «Пятница, 13-е» вышла в 2009 году. Ранее компания Paramount Pictures несколько лет пыталась перезапустить франшизу. Обновленный фильм ужасов должен был выйти на экраны 12 октября 2017 года, однако по неизвестным причинам съемки отменили буквально за несколько недель до их начала. Такое решение могло быть связано с крупным провалом фильма «Звонки», который должен был возродить другую знаменитую хоррор-серию.

Тогда проектом должен был заняться американский режиссер Брек Эйснер, известный по работе над фильмом «Последний охотник на ведьм» и культовым сериалом «Безумцы». Сценарий был написан Аароном Гузиковским, а среди продюсеров значился американский режиссер и продюсер Майкл Бэй.

Леброн Джеймс — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс». Спортсмен не раз признавался, что является большим поклонником «Пятницы, 13-е». В свое время он выпустил тематические кроссовки в честь культовой серии.

Friday the 13th! Jason Vorhees is one of my favorites. Still don't understand how he caught people running and he just walked though. — LeBron James (@KingJames) 13 августа 2010 г.

Кинокомпания Джеймса SpringHill Entertainment, которую он создал несколько лет назад вместе со своим другом детства Мавериком Картером, с момента основания успела выпустить два документальных фильма, а также ряд телевизионных проектов для различных каналов и стриминговых платформ. Также недавно стало известно, что SpringHill совместно с Warner Bros. занимается сиквелом культового семейного фильма «Космический джем» 1996 года, в котором снялся известный баскетболист Майкл Джордан. В продолжении ленты компанию мультяшному кролику Багзу Банни составит уже сам Леброн.

«Пятница, 13-е» — популярная серия фильмов ужасов. В нее входят одиннадцать картин, не считая фильма «Фредди против Джейсона» — кроссовера с «Кошмаром на улице Вязов». Главным героем всех частей является маньяк Джейсон Вурхиз, скрывающий свое лицо под хоккейной маской.