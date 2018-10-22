Обман темнокожих: Netflix обвинили в расизме

Крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix упрекнули в том, что он специально вводит заблуждение темнокожих пользователей выбором постеров для фильмов и сериалов в списке предложений. Главный редактор британского интернет-журнала для темнокожих женщин Melan Mag Джой Джозес заявила, что такая практика является более чем обманчивой. Джозес заявила, что на постерах к некоторым фильмам изображены афроамериканские актеры, которые сыграли в картине второстепенную роль, и с помощью такого приема Netflix обманывает ожидания зрителей.

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«В своей заинтересованности привлечь темнокожую аудиторию Netflix перешел границы дозволенного, — приводит слова журналистки Sky News. — Конечно, когда я перелистываю список на их сайте, я инстинктивно останавливаюсь, когда вижу постер с темнокожими актерами, так как это именно то, что я бы хотела посмотреть — фильм с афроамериканцами в главных ролях.

Этот так называемый алгоритм пытается мной манипулировать на основе цвета моей кожи. Но почему бы вместо обманчивых постеров, не дать нам то, что мы хотим, — крупнобюджетные фильмы с темнокожими актерами в главных ролях?»

Мозес приводит пример недавно вышедшей на сервисе комедии «Как отец» с Кристен Белл и Келси Грэммером в главных ролях, которые являются белыми. На постере же в аккаунте журналистки были изображены темнокожие Блэр Брукс и Леонард Оузтс, которые получили в ленте от силы 15 минут экранного времени на двоих.

Netflix не в первый раз обвиняется в расизме, но сервис всячески отвергает подобные упреки. Еще год назад компания выпустила большую публикацию, в которой объяснила, что ее алгоритм предложений пользователям основывается исключительно на истории просмотров, а не на цвете кожи.

«Мы не спрашиваем при регистрации расовую принадлежность, пол или национальность пользователя, — заявили в сервисе. — Поэтому мы никак не можем основываться на этой информации. Единственный данные, которыми мы оперируем, — это история просмотров пользователя».

В качестве примера, подтверждающего свою позицию, Netflix продемонстрировал два разных постера к знаменитому фильму «Умница Уилл Хантинг». По словам компании, для любителей комедии будет показан постер с Робином Уильямсом, а для любителей мелодрам — с Мэттом Деймоном и Минни Драйвер.

После заявления Джонс многие пользователи твиттера бросились проверять свои страницы на Netflix и на самом деле обнаружили различия. Тем не менее, многие отметили, что стриминговый сервис действительно подстраивается под предпочтения пользователей, а не под их расовую, национальную или половую принадлежность.

Так, одна из пользователей написала, что, являясь белой, она посмотрела комедию «Голышом» с Марлоном Уайансом и заметила, что в списке предложений произошли изменения. На постере к боевику «Форсаж 6» оказался Тайриз Гибсон, хотя главными героями картины являются Вин Дизель, Дуэйн Джонсон и Пол Уокер. На постере сериалу «Лучше звоните Солу» оказался Джанкарло Эспозито вместо Боба Оденкерка, который собственно и сыграл Сола.

But after I watched 'Naked' with Marlon Wayans I definitely noticed some changes. pic.twitter.com/Oko48Bz9FZ — Kelly Quantrill (@codetrill) 19 октября 2018 г.

Единственное, в чем можно упрекнуть Netflix, — это в том, что такие постеры зачастую обманывают ожидание зрителей, как в случае с фильмом «Как отец», в котором все более-менее значимые роли сыграли белые актеры.

Однако принцип так называемого регионального маркетинга весьма распространен и в Голливуде. В этом случае крупные студии ориентируются как раз на этническую и расовую принадлежность целевой аудитории, которую стараются привлечь в кинотеатры.

Хорошо известно, что для Китая голливудские студии производят совершенно другие постеры, на которых, если в фильме задействован актер с азиатской внешностью, то он будет вынесен на первый план всегда — вне зависимости от величины его роли.

К примеру, в американской и европейской версиях постера к фильму «Изгой-один: Звездные войны. Истории» сразу после главной героини Фелисити Джонс, которая заметно выделяется на фоне остальных, изображен Диего Луна. В китайской же итерации после Джонс явно крупнее остальных актеров изображены Донни Йен и Цзян Вэнь.