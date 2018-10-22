«Если делать машину времени, то со вкусом»: Доку Брауну — 80

Кристофер Ллойд прекрасно известен российскому зрителю еще с эры видеосалонов. Его безумный доктор Эммет Браун в трилогии «Назад в будущее» стал одним из самых ярких персонажей того времени и полюбился аудитории едва ли не больше, чем Марти Макфлай в исполнении Майкла Джея Фокса.

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Затем была еще одна культовая роль Фестера Аддамса в комедии «Семейка Аддамс». Причем, узнать Ллойда в этой роли было очень и очень непросто, учитывая, что Фестер по комплекции примерно в два раза больше дока Брауна, лысый, имеет другую манеру речи и обладает совершенно другими ужимками.

Однако для американского зрителя Кристофер уже очень давно является одним из любимейших комедийных актеров, и роль у Земекиса в «Назад в будущее» только утвердила невероятно высокий статус Ллойда в глазах аудитории у себя на родине.

Фоторепортаж: "Святые угодники!»: Доку — 80 __is_photorep_included12029797: 1

Кристофер Ллойд родился в 1938 году в обеспеченной семье юриста и был младшим среди семи братьев и сестер. В 19-летнем возрасте поступил на актерские курс в Нью-Йорке к известному в те годы преподавателю Сэндфорду Мейснеру. Ллойд почти 20 лет занимался исключительно театральной деятельностью, сыграв роли в классических шекспировских постановках, пьесах Жана Кокто и бродвейских мюзиклах.

Ллойд дебютировал в кино достаточно поздно — в 37 лет. Зато о таком дебюте мечтает любой начинающий артист. Уже состоявшегося театрального актера взял на роль пациента психиатрической больницы сам Милош Форман в свою картину «Пролетая над гнездом кукушки». Как был принят фильм критикой и публикой, известно хорошо. Джек Николсон в одночасье стал звездой номер один в Голливуде, затмив даже Марлона Брандо, Форман внес свое имя в золотые страницы голливудской истории, а дебютанты Ллойд, Дэнни Де Вито и Брэд Дуриф впоследствии стали звездами.

Любопытно, что именно с Де Вито судьба Ллойда была очень тесно связана в первые годы его экранной карьеры.

В 1978 году телеканал ABC создал суперпопулярный ситком «Такси», длившийся пять сезонов, в котором Ллойд и Де Вито играли основные роли.

Конечно, основным катализатором сверхвысоких рейтингов шоу был Энди Кауфман и его знаменитый персонаж Латка Гравас, но весь актерский ансамбль ситкома стал в скором времени известен на всю страну. В 1999 году в еще одном фильме Формана «Человек на Луне» о жизни Кауфмана, все актеры сериала сыграли самих себя в камео.

Последний эпизод «Такси» вышел на экраны в июне 1983 года, а год спустя Ллойд получил, пожалуй, главное приглашение на роль в своей карьере. Ему позвонил продюсер Нил Кэнтон и предложил сыграть безумного ученого Эммета Брауна в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее».

Поначалу Ллойд отказался от роли, однако какое-то время спустя принял приглашение. Впоследствии актер вспоминал, что во многом на его согласие повлияла жена, которая несколько дней уговаривала его взять роль дока Брауна. Эффект от фильма был ошеломляющим. Док Браун наряду с Марти Макфлаем стали без всяких преувеличений лицами эпохи. Картину возвели в статус неувядающей классики, а реплики ее персонажей перекочевали в реальную жизнь. Вторая и третья части также имели огромный успех, а Кристофер Ллойд стал одним из самых востребованных комедийных актеров эпохи.

Ничего удивительного в том, что Кристофер был первым выбором Барри Зонненфельда на роль Фестера Аддамса в черной комедии «Семейка Аддамс», хотя для многих зрителей это стало неожиданностью.

Фестер был очень полным и в то же время физически сильным гигантом, что никак не вязалось с доком Брауном. Но именно преображение Ллойда в совершенно другого человека стало одним из основных фактором успеха фильма, который собрал в те годы более $300 млн.

Ллойд до сих пор активно снимается в кино и на телевидении. Его можно увидеть в сериале «12 обезьян», в прошлом году на экраны вышла комедия «Уйти красиво», где ему компанию составили Морган Фриман и Майкл Кейн, а этим летом в США состоялась премьера криминальной драмы «Создавая убийство», где актер получил не ведущую, но очень яркую роль.

Несмотря на продуктивную карьеру в кино, Ллойд получил признание критиков и искусствоведов благодаря работе в театре и на телевидении. Он трехкратный лауреат премии «Эмми» и ряда престижных театральных наград. Однако для поклонников кино во всем мире он таки остался немного сумасшедшим, эксцентричным и добрым доктором Эмметом Брауном.