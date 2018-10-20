Солнце-убийца: что губит лидера группы «Дюна» и его жену

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ признались, что на протяжении долгого времени борются с раком кожи.

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По их словам, это началось с того, что у Натальи на ноге появилось странное пятно, которое она пыталась лечить мазями. Потом пятно возникло и на лице у Виктора, на что его лечащий врач предложил ему сходить к косметологам и удалить его лазером. Музыкант последовал совету, причем дважды. Как ни странно, это не стало поводом для волнения и биоматериал сразу не отправили на исследование, но сделали это чуть позже.

О страшном диагнозе обоих артистов доктора сообщили им, когда Рыбин и Сенчукова были на отдыхе в Италии. «И вот у меня день рождения, мы празднуем, и тут врач присылает смс: «Ребята, у вас проблемы, вас ждет онколог. У вас рак кожи», — рассказал врач. Эта новость их не сильно озаботила и они, невзирая на предостережения, нанесли солнцезащитные средства и пошли на пляж.

Супруги рассказали, что после этого они прошли 13 сеансов лучевой терапии и на данный момент ожидают результатов лечения.

Сенчукова и Рыбин уверены, что в их болезни виновато чрезмерное увлечение загаром на солнце и в солярии. «Дозагорались», — резюмировала певица.

Всего два месяца назад, 25 августа, сенатор от штата Аризона Джон Маккейн умер от опухоли головного мозга. Это произошло спустя ровно год после обнаружения у него глиобластомы. Обнаружено заболевание было по сути случайно, когда у него выявили сгусток крови над левым глазом. «Последующий анализ тканей показал, сгусток крови был связан с опухолью мозга, известной, как глиобластома», — отметили в сообщении офиса сенатора.

Диагноз политику поставили 14 июля 2017 года. После этого он прошел курс комбинированной химио- и лучевой терапии, перенес осложнения в виде пневмонии и дивертикулита, но все это время оставался на своем посту.

Сразила его действительно глиобластома, но до этого он не единожды боролся с раком. Десять лет назад его организм боролся с той самой меланомой — раком кожи — которую сейчас лечат Рыбин и Сенчуова. Тогда The Times писало, что кандидат в президенты США от Республиканской партии имеет шесть процентов риска умереть от этого недуга. Такие данные сообщил специалист по онкологии Джон Алам из Кембриджа, штат Массачусеттс. Чтобы сделать такие выводы, он использовал так называемую «модель Шачтера» — стандартный инструмент для прогнозирования долгосрочной смертности от рака кожи.

Сенатор от Аризоны перенес наиболее опасную для здоровья и несущую риск жизни форму рака кожи. В 2008 году сообщалось, что один из анализов его истории болезни указал на наличие заметного шанса возобновления угрозы его жизни.

Меланома унесла жизнь лидера британской группы The Overtones Тимми Матли. 12 апреля он скончался в возрасте 36 лет. Как сообщило The Guardian, у Матли диагностировали рак кожи третьей степени. Он не появлялся с группой в рождественском туре 2016 года, но в июле 2017 года вернулся на сцену.

В мае Матли планировал прыгнуть с парашютом в рамках благотворительной кампании в поддержку больницы Royal Marsden, в которой ему обеспечили передовое лечение.

С таким же недугом в свое время боролся и голливудский актер Хью Джекман. Рак кожи у австралийской звезды обнаружили в 2013 году. Об этом рассказал сам Джекман в своем твиттере. К посту он прикрепил фотографию, на которой его лицо заклеено пластырем.

«Деб (супруга актера) сказала, чтобы я проверил пятно на носу. Ребята, она была права! У меня базалиома (одна из разновидностей рака кожи). Пожалуйста, не следуйте моему плохому примеру. Проверяйтесь вовремя. И пользуйтесь солнцезащитным кремом», — подчеркнул он.

Вскоре после появления этого сообщения Джекман перенес операцию по удалению злокачественного образования, о чем также известил поклонников в своем инстаграме.

Ровно через год звезда Голливуда был вынужден снова проходить процедуры по лечению от рака кожи, передавал телеканал «Би-би-си». К тому моменту злополучную базалиому актеру удалили уже в третий раз.

Заболевание не оставляло его на протяжении довольно длительного времени. В 2016 году он в своем инстаграме снова сообщил, что продолжает бороться с раком кожи.

Джекман опубликовал свое фото и в очередной раз напомнил о необходимости беречь себя от солнечных лучей. «Пример того, что происходит, если вы не пользуетесь солнцезащитными средствами», — подчеркнул актер в подписи к фото.

Он уточнил, что речь в данном случае идет о самой безобидной форме рака, но это не делает ее менее серьезной.

По данным The Guardian, эта операция стала пятой

по удалению базальноклеточной карциномы с 2013 года.