Шнура потянуло на Кубу: как пел «Голос»

Продолжаются слепые прослушивания седьмого сезона проекта «Голос», которые до сих пор остаются самым продолжительным этапом всего шоу, так как четверым наставникам традиционно предстоит набрать по 12 человек в свои команды. После первого выпуска в лидеры вырвался Баста, который принял к себе сразу троих конкурсантов — Дарью Шигину, Сергея Ламаса и Карину Арбельяни. По двое участников набрали в свои команды Константин Меладзе, к которому пришли София Тарасова, Светлана Жаворонкова, и Сергей Шнуров, взявший к себе Аннагозел Гокинаеву и Сергея Мушту. Ани Лорак смогла привлечь только одного человека — Таймураза Хадарцева.

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В отличие от первого эпизода, наставники на этот раз были одинаково активны, и каждый пополнил свои ряды двумя участниками. И даже Меладзе, который уже успел заработать репутацию придирчивого судьи, нажимал на заветную для претендентов кнопку гораздо чаще.

Выпуск начался с сюрприза. На сцену вышла Пелагея, к которой повернулись трое наставников, кроме Ани Лорак. Само собой, победительница недавно завершившегося «Голоса. 60+» не стала никого выбирать, но зрители получили свою долю положительных эмоций и проводили Пелагею бурными овациями. После выступления певица сказала, что чувствовала себя очень неловко и по-настоящему испугалась, оказавшись на сцене, а не в привычном для нее кресле наставника.

Первым из претендентов на сцену вышел кубинец Джек Гипси, спевший всемирно известную «Smoke on the Water». Баста повернулся буквально на второй секунде, когда услышал, что Гипси залез аж во вторую октаву. Позднее он зацепил даже третью, чем поразил Шнура, которого в итоге и выбрал конкурсант.

К лидеру группировки «Ленинград» также присоединилась обладательница фантастического голоса Таина Сауэрс из Москвы, исполнившая песню Рэя Чарльза «Hallelujah I Love Her So». К ней повернулись все наставники и всеми силами старались привлечь участницу, но в конечном итоге выбор пал на Шнура.

Александра Захарик из Минска с песней «А за окном то дождь, то снег», которую исполняла Майя Кристалинская, заставила повернуться сразу всю мужскую часть жюри, и выбрала Басту. Лаура Пленкина из Москвы исполнила «Hit 'em Up Style (Oops!)» певицы Блю Кэнтрелл, и к ней повернулись все наставники и устроили настоящую борьбу за участницу.

Баста даже бросился уговаривать ее маму, чтобы Лаура его выбрала, что и стало решающим фактором в выборе команды.

Амирхан Умаев из села Гойты Чеченской республики с псалмом «Miserere» привлек внимание Ани Лорак и Басты. Умаев не учился на классический вокал, но обладает естественным красивым голосом. Если наставник сможет ему поставить технику, то ему не будет цены. А заниматься этим будет Лорак. К команде певицы также присоединилась 17-летняя Арина Багарякова из Екатеринбурга, которая в соуловой манере исполнила битловскую «Yesterday» под рояль. Она заметно волновалась, и наставники очень долго не поворачивались. Но Ани Лорак под самый конец песни нажала на кнопку и Арина попала в проект.

Константин Меладзе тоже не сидел без дела. 17-летняя Катя Короткова из Воронежа, которая спела знаменитую «Хава нагила». Также к Меладзе присоединилась Люсия Знаменская из Кишинева с песней «Любовь — волшебная страна» из фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс». К ней очень долго никто не поворачивался, но буквально в последний момент Константин Меладзе и Сергей Шнуров нажали на кнопку.

В итоге после двух выпусков Баста остался в лидерах и может похвастать уже пятью членами своей команды. По четыре участника находятся в рядах Меладзе и Шнура, а Ани Лорак пока идет на последнем месте с тремя подопечными, выполнив только четверть положенной нормы. С другой стороны, она намного активнее вела борьбу в этот раз, и в следующем эпизоде должна еще добавить в активности, чтобы не отставать от своих конкурентов.

В конце выпуска был объявлен текущий лидер в конкурсе наставников. ПОка большинство зрителей проголосовало за Басту, набравшего 35% голосов.