Как на войне: стала известна причина распада «Агаты Кристи»

Бывший участник и один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в преддверии ноябрьских концертов в Москве и Санкт-Петербурге дал большое интервью «Пятому каналу». Артист раскрыл причину распада группы, поделился взглядами на жизнь, современную музыку и рассказал о предстоящих концертах.

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Вадим опроверг многочисленные слухи о том, что они с Глебом поссорились. По его словам, никакой ссоры не было, просто братья изначально оказались «слишком разными людьми». В конце общей карьеры «пересечений в мировоззрении» стало все меньше. Музыкант отметил, что они без конфликтов и эксцессов дали прощальный тур, после чего их пути разошлись. Как утверждает Вадим, распад группы стал для него позитивным событием и новой фазой жизненного пути.

«Мы сами распустили группу, потому что это было логическое завершение нашего взросления. И я, и мой брат — мы развивались. И у меня всегда было понимание, что мы пойдем каждый своей дорогой», — рассказал Вадим.

На своих сольных концертах оба брата исполняют старые хиты «Агаты Кристи», а на афишах всегда можно увидеть пометку, что они из культовой группы. По мнению Самойлова-старшего, это обычная практика, — благодаря этому идущий на выступление зритель заранее знает, что помимо новинок услышит любимые хиты.

«Нужно понимать, что мы живем в России, в которой нет такого выраженного шоу-бизнеса, как в Америке. Есть плюсы и минусы. Минусы в том, что артисты не зарабатывают столько, сколько за рубежом. И поэтому нам нельзя просто так сказать: «Все, не было «Агаты Кристи, есть только я — Вадим Самойлов». И у Глеба так же. Приходится напоминать, чтобы зритель пришел, что мы оттуда. У Глеба с самого первого его концерта на афишах написано «экс-«Агата Кристи». У меня также. Это нормальная ситуация», — поделился артист.

По мнению поклонников Вадима Самойлова, за последние 15-20 лет он совсем не изменился. Музыкант признался, что оставаться молодым в душе ему помогает то самое «шило». Уже много лет аудитория на его концертах очень разновозрастная, приходят люди от 14 до 60 лет.

«Я ничего специального для этого не делаю. Могу так сказать про многих своих коллег. Может мы внешне немного меняемся, но внутри все, кто что-то делает, успешно выступают, — мы все остаемся детьми. В них есть «юношеский моторчик». Вообще есть мнение, что мужчины — они все как дети. Я считаю, что внутреннего ребенка не надо усыплять, потому что он — мотиватор каких-то новых жизненных открытий. А жизнь продолжается, пока ты хочешь открытий. Как только ты начинаешь думать, что все в прошлом, вот здесь жизнь и заканчивается», — сказал Вадим.

Десять лет назад Вадим Самойлов пришел в политику, начав работать в Общественной палате России. Музыкант признался, что сделал это, потому что увидел возможность изменить ситуацию в стране. По его мнению, больше всего государству не хватает воспитательной работы с молодежью. Он считает, что молодые люди смотрят фильмы, сериалы и слушают музыку зарубежного производства, в которых часто господствуют антироссийские настроения, страна выставляется в дурном свете.

Музыкант также раскритиковал картину «Левиафан» российского режиссера Андрея Звягинцева. По его мнению, это скорее «американская история» в российских реалиях. Самойлов полагает, что негативный образ России складывается как раз из-за таких лент и вовсе не соответствует действительности.

«Через эти образы, плюс через поверхностное современное искусство «быстрого потребления», евро-поп, жанры комедийные... Но эта лавина превращает наших людей, особенно молодежь, просто в потребителей, которые живут в эфемерном мире. Молодежи прививается отношение, что в нашей стране ничего не получится никогда. И меня это беспокоит», — поделился музыкант.

Кроме того, Вадим раскритиковал музыкантов, чье творчество он считает задевающим патриотические чувства его сограждан. К таковым он отнес, в частности, рэпера Фейса, который, по его мнению, выезжает но одном лишь хайпе и вскоре будет забыт. В то же время о певице Монеточке Самойлов отозвался положительно, считая, что у нее хороший потенциал, но что из этого получится, покажет время.