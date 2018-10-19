Умер Дмитрий Солодовник

Скончался актер Малого театра Дмитрий Солодовник. Ему было всего 39 лет. О кончине артиста сообщили в пресс-службе театра, которому он отдал половину жизни.

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«Любой некролог — это подведение итогов, цифры, статистика. Но еще и эмоции. Ужас, недоумение, горечь утраты, невозможность поверить, что молодого и одаренного человека больше нет на этой земле. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Солодовника. Светлая память и вечный покой, — говорится в сообщении на сайте театра. —

Обаятельный, озорной, пластичный, в самом расцвете молодости – таким запомнили Диму зрители».

В фейсбуке учреждения также появилась запись о смерти Солодовника.

«Малый театр постигло горе. Умер артист Дмитрий Солодовник. Мы скорбим и глубоко соболезнуем семье Димы», — написали представители театра.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позже. Причины его смерти не раскрываются.

Солодовник начал сниматься еще в 1992 году — его первой работой на телевидении стал культовый «Ералаш». В 1999-м артист окончил ВТУ им. М.С.Щепкина, после чего тут же был принят в труппу Малого театра, на сцене которого периодически выступал еще в студенческие годы. В общей сложности в качестве актера Малого театра Солодовник исполнил 26 ролей в различных постановках, включая спектакли «Сказка о царе Салтане», «Свои люди — сочтемся!», «Лес», «Усилия любви», «Недоросль», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Поздняя любовь» и другие.

Как отметили в пресс-службе театра, судьбоносным для актера стал 2006 год, когда в Малом поставили пьесу «Ревизор» по одноименному произведению Николая Гоголя.

«Центральную роль Ивана Александровича Хлестакова режиссер-постановщик Юрий Соломин доверил Солодовнику. Спектакль стал значительным событием в культурной жизни столицы, а работа Дмитрия заслужила множество положительных откликов», — отметили коллеги Дмитрия.

В том же году на экраны вышел полнометражный фильм «С Дона выдачи нет» Олега Массарыгина, главную роль в котором исполнил Алексей Серебряков. Солодовник появился в ленте в эпизодической роли. Также в 2006-м на отечественном телевидении состоялась премьера исторического сериала Михаила Шевчука «Сатисфакция», в котором актер сыграл юнкера Кабешева.

К другим известным работам артиста относится сериал «Пятницкий» — спин-офф «Глухаря», выходивший с 2011-го по 2015 год. Солодовник снялся в третьем сезоне проекта.

Отметим, что всего полтора месяца назад большую потерю понес другой известный столичный театр: в начале сентября на 97-м году жизни скончалась настоящая легенда «Современника» Лидия Постникова, работавшая заместителем директора учреждения без малого 50 лет. Как рассказали в пресс-службе театра, женщина, даже будучи при смерти, интересовалось происходящим в «Современнике».

«Она болела, но совсем недолго. И даже чувствуя себя не очень хорошо, постоянно интересовалась, как дела в театре, — подчеркнули коллеги Постниковой. — Он был не просто ее домом. Лидия Владимировна, Ляля, Лялечка была одной из тех, кто этот дом построил».

В пресс-службе также рассказали, что в «Современник» Лидия Владимировна пришла еще в 60-х годах прошлого века и с тех пор верой и правдой служила театру.

«Она пришла в «Современник» в 1962 году. Начинала как помощник режиссера, через полгода была назначена заведующей труппой, а в 1969-м стала заместителем директора. Столь стремительный карьерный рост был не случайностью, а закономерностью. Лидия Владимировна обладала уникальным характером, который определил всю ее жизнь, невероятную судьбу. В «Современник» она пришла, уже отметив тридцатилетие, поменяв немало работ. И осталась здесь навсегда. Потому что Ляля Постникова и наш театр очень подошли друг другу», — сообщили в «Современнике».

Прощание с Постниковой состоялось 5 октября в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово. В тот же день ее похоронили.