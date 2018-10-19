«Он не встает»: здоровье Караченцова ухудшается

Сын актера Николая Караченцова Андрей рассказал о состоянии народного артиста страны. По словам Андрея, его отец продолжает находиться в больнице, однако воспаление поступенно уходит из легких артиста.

Реклама

«Пока Николай Петрович остается в больнице и продолжает лечение. С одной стороны, мы рады, что рентгеновские снимки показывают, что воспаление уходит из правого и левого легкого, а с другой, беспокоит, что он очень ослаб.

И если раньше он гулял, то теперь может только сидеть. Но мы не теряем надежды и верим, что он поправится»,

— передает слова Караченцова-младшего РИА «Новости».

В начале октября стало известно, что популярный отечественный актер попал в больницу с воспалением легких. Как тогда рассказал сын артиста, в госпитале Николай Петрович оказался спустя три недели безуспешного лечения пневмонии на дому.

«Он сейчас проходит лечение в той же больнице, где проходит курс химиотерапии. Сейчас у нас все силы брошены на борьбу с воспалением легких», — отметил Андрей.

В свою очередь супруга Караченцова Людмила Поргина заявила, что по окончании лечения в клинике артист отправится на дачу.

«Сейчас правое легкое уже чистенькое, ждем, когда выправится левое, тогда мы отправимся на дачу», — поделилась она.

По информации СМИ, после попадания в больницу Караченцов на протяжении нескольких дней находился в реанимации, но в итоге его перевели в обычную палату.

Напомним, что народный артист страны, которому в этом октябре должно исполниться 74 года, борется с онкологией левого легкого с 2017-го. Ситуация осложняется тем, что актер до сих пор не сумел полностью восстановиться после аварии, произошедшей более десяти лет назад: в 2005-м он врезался на машине в столб, получил тяжелую черепно-мозговую травму и почти месяц пробыл в коме. Из-за последствий того случая и серьезности заболевания Караченцов проходил лечение в Израиле, где проводили курс химиотерапии: там он получал щадящее фокусное облучение, которое не практикуют в России.

«Он не может во время процедуры находиться в неподвижном состоянии с приподнятыми руками, — объяснял один из израильских медиков. — Российские врачи переживали, что из-за его непроизвольных движений не смогут сделать качественно облучение. А наша аппаратура позволяет во время терапии расположиться так, как ему удобно».

При этом уже по ходу минувшего лета стало известно о возвращении Караченцова на родину для прохождения лечения в онкологическом центре в Красногорске. По словам сына артиста, улучшения в состоянии Николая Петровича начались именно после приезда в Россию, тогда как израильские врачи ему помочь не сумели.

«Да, опухоль стала уменьшаться под действием химиотерапии в Красногорске. Проходили в Израиле лечение, но это все индивидуально, зависит от вида опухоли. На кого-то действует лучевая терапия, а на кого-то — нет. Вот на папу не очень подействовала эта терапия. Эффект оказался минимальным»,

— передает его слова телеканал «360».

Подробнее о ситуации поведала супруга артиста, подчеркнувшая, что проведенная Караченцову лучевая терапия не принесла положительных результатов.

«В начале года нам удалось уменьшить опухоль с десяти до трех сантиметров. А чтобы полностью убить заразу, нам посоветовали поехать в Тель-Авив. Мы прошли там курс лучевой терапии в надежде «засушить» злокачественное образование, затем вернулись в Москву, немного подождали, и вот сегодня побывали в онкоцентре, где нам вынесли неутешительный вердикт — лучевая терапия не помогла, нужно продолжать делать химию, чтобы не пошли метастазы», — говорила она в июле.

Николай Караченцов по ходу своей продолжительной актерской карьеры сыграл целый ряд знаковых ролей в театре и кино. Особо тепло зрители вспоминают его участие в знаменитой рок-опере «Юнона и Авось», а также фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Старший сын» и «Собака на сене».