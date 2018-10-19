Европе не поздоровится: о чем будет новый «Человек-паук»

Завершились съемки кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома». Об этом сообщил актер Том Холланд, исполняющий роль самого популярного среди детей супергероя.

Холланд опубликовал у себя на странице в инстаграме фото с последнего дня съемок с короткой подписью: «Вот и завершили».

Рядом с актером в костюме Человека-паука стоит актриса Зендая Коулман, сыгравшая в фильме роль одноклассницы Питера Паркера Мишель «Эм-Джей» Джонс.

«Вдали от дома» представляет собой сиквел картины «Человек-паук: Возвращение домой», которая стала первым самостоятельным фильмом о супергерое в рамках кинематографической вселенной Marvel (MCU). Из-за того, что права на Человека-паука уже давно принадлежат Sony, студия Marvel не могла включить едва ли не самого популярного героя комиксов в свою вселенную. Однако в определенный момент был подписан договор, по которому Sony разрешила Marvel использовать персонажа.

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До этого компания выпустила две различных серии про супергероя — трилогию Сэма Рейми в начале 2000-х, а также два фильма с Энди Гарфилдом и Эммой Стоун. Однако обе серии были самостоятельными и не имели никакого отношения к MCU.

Первое появление Человека-паука в киновселенной Marvel состоялось в 2016 году в фильме «Первый мститель: Противостояние», где Питер Паркер присоединился к лагерю Тони Старка.

Однако тогда экранное время его героя исчислялось считанными минутами. Уже в 2017-м состоялась премьера «Возвращения домой», ставшей историей формирования супергероя. Одним из важных героев фильма был и Тони Старк в исполнении Роберта Дауни-младшего, который во многом помог Паркеру.

Почти сразу после выхода картины Marvel объявил о сиквеле и сразу же назвал дату выхода — 5 июля 2019 года. Во второй части похождений «дружелюбного соседа» появятся и другие персонажи MCU — в частности экс-директор организации Щ.И.Т. Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и его правая рука Мария Хилл (Коби Смолдерс).

Также известны главные антагонисты сиквела. К роли Стервятника вернется Майкл Китон. К нему присоединится Джейк Джилленхол в роли Мистерио — одного из самых любимых фанатами злодеев. Обладательница «Оскара» Мариса Томей вновь исполнит роль тети Мэй.

О сюжете картины известно лишь то, что после событий «Мстителей 4» Паркер с друзьями на время летних каникул отправится в Европу. Поэтому съемки фильма помимо Нью-Йорка проходили в Лондоне, Венеции, Праге и Либереце.

Пока неизвестно, как будет выглядеть маркетинговая кампания фильма, и когда она начнется. Многие предполагают, что в активную фазу кампания вступит уже после выхода «Мстителей 4» на экраны. Как известно, в конце «Войны бесконечности» Человек-паук стал одной из многих жертв безумного титана Таноса и погиб наряду с большим количеством героев. Несмотря на то, что сам факт съемок «Вдали от дома» подтверждает, что Питер Паркер будет возрожден в новых «Мстителях», начало рекламной кампании до самих событий может негативно отразиться на итоговых финансовых показателях фильма.

Хотя можно смело утверждать, что Человек-паук, Черная Пантера, а также вся команда «Стражей галактики» выживут, так как дальнейшие фильмы про этих героев уже запланированы, в судьбе других персонажей уверенности нет. Так, контракт Криса Эванса (Капитан Америка) и Роберта Дауни (Железный человек) истекает после «Мстителей 4», и можно предположить, что их герои уже не будут принимать участие в новой фазе развития MCU.

Любопытно, что параллельно с «марвеловской» линейкой фильмов Sony намерена запустить свою собственную киновселенную Человека-паука, пока, правда, без самого «дружелюбного соседа». В начале октября состоялась мировая премьера «Венома» об одном из главных антагонистов Человека-паука.

В декабре этого года состоится премьера полнометражного мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», Человеком-пауком в котором будет Майлз Моралес. В фильме также появится Питер Паркер, а основной сюжет развернется вокруг параллельных вселенных и различных версиях супергероя.