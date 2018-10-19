«Он меня бьет»: поп-звезда бросила мужа на концерте

Певица Сюзанна сообщила о разводе со своим мужем Романом Варниным, участником группы «Мальбэк». Об этом девушка заявила в форме песни прямо по ходу совместного концерта музыкантов, прошедшего 18 октября в Москве. Согласно словам Сюзанны, к решению расстаться ее подтолкнуло рукоприкладство супруга.

«Я плачу слезами и солью, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним сейчас. Это конец отношений Сюзанны и «Мальбэк». «Мальбэк», это конец, это конец, это конец, это просто финал»,

— спела Сюзанна, после чего вместе с Романом покинула сцену.

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Немногим позднее артисты все-таки вернулись к слушателям, однако уже по окончании выступления девушка в своем инстаграме подчеркнула, что «это был худший концерт в ее жизни».

«Не нужно меня благодарить за концерт. Это был худший концерт в моей жизни. Спасибо», — написала певица.

Сам Роман пока что никак не прокомментировал произошедшее, но за исполнителя публично вступилась коллега Лиза Громова, сотрудничающая с его группой. По мнению певицы, жертвой в этой истории является именно Варнин.

«Я ничего не должна говорить, но как же вы не правы. Жертва этой истории — тот самый «волк», на которого сейчас все ополчатся, — написала Громова у себя в твиттере. — Я до последнего буду защищать Романа. И считаю, что апеллировать «насилием», на которое сам подписался в рамках «игр», — это нечестно.

Я миллион раз наблюдала, как Сюзанна царапала Роме лицо до крови, швырялась в него тяжелыми вещами и рвала на нем одежду. Единственный, кому нужна поддержка, — это Рома, который плачет за кулисами, потому что на него оказывают гигантское давление, устраивая вот это чудесное «шоу», которое вы все можете наблюдать перед собой.

Я чувствую, что из этой истории раздуют. Как все перевернут. Плакать хочется».

Отметим, что свои сложные отношения музыканты не скрывали от поклонников и ранее. Так, к примеру, в апрельском интервью ресурсу The Flow артисты рассказали, что интро клипа на песню «Плакса», в котором Сюзанна во время ссоры бьет супруга по щекам, а он в ответ плюет ей в лицо, не является постановочной сценой.

«Мы сильно поругались и не разговаривали 4 дня. Ну, я с ним не разговаривала. Это не постановка, а момент ссоры, который зафиксировал наш уже постоянный режиссер и муж моей сестры Семен Багиров». Он был с нами в поездке в Сербию. Я была не в восторге от того, что это сняли. И от того, что это вошло в клип», — поведала певица.

«Мы приехали в Белград и поругались там на главной улице, — добавил Роман. — У Семена с собой была анаморфная линза, и он удачно обошел вокруг нас и снял этот момент».

Сюзанна также призналась, что Александр Пьяных — второй участник группы «Мальбэк» — поначалу очень тяжело реагировал на ссоры Романа и его жены.

«Сначала он убегал, когда думал, что мы скоро будем драться, и какое-то время не брал трубку. Кстати, у нас дома нет дверей, потому что мы все выбили. Саше сперва было тяжело, но сейчас мы реже ссоримся»,

— заявила девушка журналистам.

Любопытно, что музыканты поженились всего спустя несколько дней после личного знакомства. По словам Сюзанны, данное решение сильно удивило ее родственников.

«Они спросили, почему так быстро, беременна ли я, с чем связана такая спешка, что меня сильно оскорбило. Хотя я понимаю, не все женятся на четвертый день после знакомства. Вы просто провели вместе четыре дня и решили подать документы в ЗАГС. У Ромы адекватная семья, которая принимает все его решения, как верные и разумные. Потому что он самостоятельный и неглупый мальчик», — считает певица.

Пару недель назад у «Мальбэка» и Сюзанны вышел совместный альбом «Reptiland» — именно его презентация и проходила накануне в Москве. Поп-артисты уже достаточно давно сотрудничают друг с другом, и добрая половина их песен — это именно «семейные» коллаборации. Помимо «Reptiland», у исполнителей также есть по одной сольной пластинке.