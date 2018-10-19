Госпитализирован Вячеслав Добрынин: подозрение на инсульт

Известный эстрадный певец и композитор, народный артист России Вячеслав Добрынин был срочно госпитализирован в Москве. В СМИ появилась информация о том, что у Добрынина инсульт. Пока официальные представители композитора не подтвердили сообщений, однако в окружении артиста не исключили тяжелого диагноза.

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«Ему уже 72 года, все возможно. Надеемся, что с ним все будет хорошо. Сейчас все подробности уточняются», — заявил источник, знакомый с ситуацией агентству Ura.Ru.

Однако директор артиста Сергей Карпов в свою очередь опроверг информацию об инсульте.

«Ничего страшного не случилось, все нормально, инсульта нет, немножко приболел», — приводит слова Карпова РИА «Новости».

Вячеслав Добрынин широко известен в стране благодаря целому ряду хитов, написанных им в разные десятилетия. Вячеслав Галустович Антонов родился в Москве в 1946 году. Закончил МГУ по специальности «история искусств». В 1970 году состоялся его дебют в качестве композитора. Сотрудничал с популярными ВИА «Веселые ребята» и «Лейся, песня». Писал песни на стихи Леонида Дербенева. В 1975 году написал хит «Прощай», который стал популярным на всю страну.

Получив известность, решил изменить фамилию, так как на тот момент в стране был популярен Юрий Антонов, и взял псевдоним Добрынин. Через два года композитор сменил фамилию официально.

Написав бесчисленное количество популярных песен, включая «Ягода малина», «Двадцатый век» и «Была любовь», начал карьеру певца в 1986 году.

В конце 80-х выступил с всесоюзными хитами «Синий туман», «Бабушки-старушки», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану».

Добрынин получил звание народного артиста России в 1996 году, лауреат премии «Золотой граммофон» и 15 фестивалей «Песня года».

Добрынин был дважды женат. Со своей первой супругой Ириной прожил до 1978 года. Позже она эмигрировала в США. Дочь Екатерина закончила ВГИК. Вышла замуж за телеоператора Шейна Макгаффи и проживает вместе с ним в США. Однако она успела в сняться в России в нескольких фильмах в небольших ролях и в популярном в свое время сериале «Клубничка».

«Мы разошлись спокойно, без ссор и скандалов. Тем более между нами был ребенок — дочка Катя, которая родилась в год нашего расставания, — рассказал Добрынин о том этапе своей жизни изданию StarHit. — Сейчас понимаю, что поступил тогда слишком эгоистично, легкомысленно. Свалил к маме, в покой и тишину, где мог свободно, без плача младенца говорить по телефону. Я не был ежеминутным свидетелем, как росла моя дочь, как она радовалась, переживала, как она болела. Теперь об этом сожалею».

Тем не менее, певец отметил, что поддерживает контакт с дочерью и бывшей женой. Второй раз Добрынин женился в 1985 году — тоже на Ирине.

«Вторая Ира сразу же нашла общий язык с моей Катей. Ира — мягкий и доброжелательный человек, — сказал Добрынин. — Общих детей у нас нет, поэтому моя дочь стала Ире как родная. Более того, обе мои жены в хороших отношениях между собой и частенько общаются».

Для Ирины Добрынин брак с артистом также стал вторым. Причем она призналась, что отношения с музыкантом начались у нее, когда была еще замужем.

«Пришлось изменить мужу, так мы и стали жить-поживать, — призналась Ирина в беседе с «Вокруг ТВ». — Сначала не думала, что у нас все зайдет так серьезно и далеко, что мы проживем столько лет вместе. Думала, что у нас будет легкий флирт. А мне пришлось уйти от мужа».

Ирина Добрынина также рассказала, что в последние годы, когда ее супруг стал гастролировать значительно реже, они практически не разлучаются.

«Мы со Славой вместе 34 года, но друг без друга не можем существовать, — рассказала Ирина. — Если уезжаю к подругам, он мне названивает каждые 15 минут: «Не надоело там тебе?» Нас могут разлучить только гастроли. В нашей семье если и возникают ссоры, то мелкие, и мы быстро забываем обиды. И ревности не было никогда, мы уверены друг в друге».