Ради «Кошек»: Джуди Денч сменит пол

Знаменитая британская актриса, обладательница «Оскара» Джуди Денч сыграет в мюзикле «Кошки». Денч снимется в фильме Старика Дьютерономи, сообщает The Hollywood Reporter. Это стало неожиданным выбором, так как ранее одного из центральных персонажей играли исключительно мужчины.

Реклама

83-летняя актриса, наконец, получила возможность сыграть в легендарной постановке.

В 1981 году она получила роль Гризабеллы, которая поет знаменитую «Memory», в первой театральной постановке, однако в планы вмешался несчастный случай — Денч получила разрыв ахиллова сухожилия, и режиссер был вынужден взять в спектакль другую актрису. Таким образом, в качестве первой исполнительны роли Гризабеллы в историю вошла Элейн Пейдж.

Тем не менее, Денч имеет опыт участия в мюзиклах. В 1995 году она сыграла в ставшей классической постановке «Маленькой серенады», созданной Стивеном Сондхаймом на основе фильма Ингмара Бергмана «Улыбки летней ночи». За роль в спектакле актриса получила престижную театральную награду имени Лоренса Оливье.

Джуди Денч является одной из самых влиятельных театральных актрис британской сцены, сыграв за свою карьеру в многочисленных постановках Уильяма Шекспира, Джона Вебстера, Гарольда Пинтера и других известных авторов.

Что касается ее кинокарьеры, то в 1998 году она получила премию «Оскар» за роль Елизаветы I в фильме «Влюбленный Шекспир», а затем номинировалась на награду Американской киноакадемии еще шесть раз. Она также получила восторженные отзывы за воплощение на экране М — главы секретной английской службы и непосредственной начальницы Джеймса Бонда. Она сыграла в семи фильмах бондианы.

Об экранизации самого популярного мюзикла в США было объявлено в мае 2016 года. Продюсеры сразу же назвали режиссера нового крупного проекта — им стал обладатель «Оскара» Том Хупер, который получил золотую статуэтку за картину «Король говорит».

«Кошки» уже могут похвастать звездным актерским составом. До появления в касте Джуди Денч в картину были приглашены Идрис Эльба, Иэн Маккеллен, телезвезда Джейм Корден и популярные певицы Тейлор Свичт и Дженнифер Хадсон. Хадсон исполнит в фильме роль Гризабеллы и соответственно споет «Memory».

Автор мюзикла композитор Эндрю Ллойд Уэбер станет исполнительным продюсером будущей картины наряду со Стивеном Спилбергом. Композитор также специально для фильма напишет новую песню для персонажа по имени Виктория. Сценарий к фильму пишет Хупер вместе с Ли Холлом, который был номинирован на «Оскар» в 1992 году за фильм «Билли Эллиот».

Эндрю Ллойд Уэбер завершил свою работу над «Кошками» в 1980 году. Мюзикл основан на цикле стихотворений великого английского поэта Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная Старым Опоссумом». В 1981 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла, в которой изначально должна была играть Джуди Денч. «Кошки» быстро завоевал популярность и уже год спустя получил постановку на Бродвее.

Мюзикл шел в Нью-Йоркских театрах беспрерывно с 1982 по 2000 годы и долгое время был рекордсменом количеству постановок и продолжительности нахождения в репертуаре Бродвейских заведений.

На сегодняшний день «Кошки» занимают четвертую позицию в этом списке, уступив со временем еще одному произведению Уэбера «Призраку оперы», удерживающему на сегодняшний день рекорд, а также «Чикаго» и «Королю Льву». Общие сборы мюзикла за все время его существования составили $342,2 млн.

«Кошки» уже был перенесен на экран в 1998 году в качестве телеспектакля. Была взята оригинальная лондонская версия 1981 года, и съемки проходили на сцене одного из театров. Уэбер лично курировал процесс создания и требовал от режиссера, чтобы у телезрителя создавалось ощущение присутствия в зрительном зале. Роль Гризабеллы исполнила все та же Элейн Пейдж. Телепостановка получила положительные отзывы от критиков и была тепло принята аудиторией.

Картина «Кошки» Тома Хупера станет первой экранизацией мюзикла. Премьера фильма запланирована на декабрь 2019 года.