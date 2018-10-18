От Сталина до Будды: топ-5 несыгранных ролей Безрукова

Иосиф Сталин, «Московская сага: Мальчишник в высотке»

В 2004 году на российском телевидении вышел сериал «Московская сага» по мотивам одноименной трилогии Василия Аксенова, события которого охватывали период с 20-х по 50-е годы. Сергей Безруков сыграл сына вождя Василия Сталина. Тогда он был еще слишком молод, чтобы изобразить Иосифа Виссарионовича, однако в 45 лет Безруков смог бы легко вжиться в образ легендарного генсека. Продюсерам стоит задуматься над тем, чтобы сделать спин-офф сериала, в котором события бы показывались глазами вождя.

Реклама

В прошлом году на экраны вышел отличный фильм «Логан», в котором Хью Джекман в последний раз сыграл Росомаху. Это были очень красивые проводы героя, и фильм даже номинировался на «Оскар» за сценарий.

У нас тоже есть свой великолепный герой — майор Черкасов, который впервые появился на экранах в 2012 году в сериале «Мосгаз». К слову, Безруков тогда озвучил Никиту Хрущева, хотя играл его другой актер.

Фоторепортаж: Высоцкий, Есенин, Христос и другие роли Безрукова __is_photorep_included12025771: 1

В этом году вышел уже четвертый сезон похождений Черкасова, действие которого разворачивается в 1975 году. Создателям сериала можно через пару лет сделать красивый финт, перескочив сразу через десять с небольшим лет и рассказать о последнем деле Черкасова во времена Михаила Горбачева. В конце сериала главный персонаж героически погибает, но спасает от иностранных агентов зарождающуюся гласность в стране.

Будда Гаутама, «Маленький Будда 2: Предстояние»

Безруков уже сыграл Иисуса Христа в экранизации «Мастера и Маргариты». Теперь пора обратиться к другим религиям. В 1993 году великий Бернардо Бертолуччи снял «Маленького Будду», где принца Сиддхартху, а в последствии — Будду, сыграл тогда еще малоизвестный Киану Ривз. Картина была поделена на два повествования. В первом в наши дни буддистские монахи искали реинкарнацию Далай Ламы. Второе повествование рассказывало о пути Сиддхартхи к просветлению и его борьбе с демоном-искусителем Марой.

В российском сиквеле уже пришедший к просветлению Татхагата сталкивается с Тримурти из пантеона индуистских богов. Брахма-Создатель, Вишну-Хранитель и Шива-Разрушитель пытаются остановить крепнущую новую религию и посылают различных богов, включая Кали, Яму, Рудру и Агни, устранить Будду, дабы он не смог пошатнуть диктатуру триумвирата.

Василий Шукшин, «Шукшин: Не за что»

Сыграв Владимира Высоцкого в картине «Высоцкий: Спасибо, что живой», Безрукову не надо останавливаться, а взяться за образ еще одного народного героя — Василия Шукшина.

Шукшин умер очень рано — в возрасте 45 лет от инфаркта. Но известно, что проблемы с сердцем у актера, режиссера и писателя появились из-за злоупотребления алкоголем в молодости, которое привело к хронической язве желудка.

Петр Буслов, снявший в начале века «Бумера», а много позднее — «Высоцкого», смог бы взяться за новый фильм «Шукшин: Не за что» о съемках последнего фильма с участием актера — «Они сражались за Родину». На роли Сергея Бондарчука, Вячеслава Тихонова, Юрия Никулина, Георгия Буркова можно было бы пригласить малоизвестных актеров, а Безруков бы стал центральной фигурой всего повествования, в котором его персонаж, превозмогая приступы язвы, справился бы с непростой ролью.

Михаил Лермонтов, «Лермонтов. Последняя дуэль. Сага»

В 2006 году на российские экраны вышла восхитительная клюква под названием «Пушкин: Последняя дуэль», в которой великий поэт стал жертвой антирусского заговора придворных интриганов, выполнявших роль агентов влияния западных дипломатов. Ну и как следствие, дуэль с Дантесом стала большим успехом подлых шпионов.

В картине два сотрудника госбезопасности расследовали обстоятельства гибели Пушкина, стараясь проникнуть в центр сотканной иностранными агентами паутины.

Было бы очень интересно увидеть продолжение мощнейшей шпионской истории, но уже про Михаила Лермонтова в исполнении Безрукова. По сюжету, следующей жертвой подлых врагов становится Михаил Юрьевич. После публикации стихотворения «Смерть поэта» агентурная сеть начинает тотальную слежку за Лермонтовым и внедряет к нему в доверие майора Николая Мартынова, который справляется с поставленной задачей и убивает поэта на дуэли. Но герои первого фильма видят, что два события взаимосвязаны, и принимаются за новое расследование.