«Это тебе за Кокорина»: Лолита избила Малахова в кафе

Певица Лолита Милявская совершила «нападение» на телеведущего Андрея Малахова, когда тот сидел в кафе с бывшим участником группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным. Кадры постановочного избиения в своем инстаграме выложил сам Малахов.

В начале ролика Лолита, на руках которой красуются боксерские перчатки, подсаживается за стол к мужчинам, после чего начинает бить Малахова со словами: «Это тебе за Кокорина, это тебе за Мамаева, сволочь, мне все равно ничего не будет».

Защищаясь, телеведущий пытается отбиться от Милявской стулом, однако особых плодов это не приносит. Достается при этом и Костюшкину — ему певица наносит наиболее жесткий удар.

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Ранее мать футболиста сборной России и «Зенита из Санкт-Петербурга Александра Кокорина Светлана посетила шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, где встала на защиту спортсмена и его младшего брата Кирилла, участников резонансных драк в центре Москвы. Женщина призналась, что по итогам скандальных инцидентов, произошедших на минувшей неделе, стала «самым несчастным человеком на свете».

«Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята — они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас. Но не надо закрывать их от общества», — заявила она.

Напомним, что шокировавшие всю страну действия Кокорин и другой российский футболист Павел Мамаев, представляющий «Краснодар», совершили ранним утром 8 октября после очного матча их клубов, который проходил в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

По окончании встречи спортсмены отправились в столицу с целью отметить юбилей их дружбы. Ту ночь Кокорин и Мамаев вместе с большой компанией, в которую входил и Кокорин-младший, провели в одном из московских стрип-клубов, где, по их же словам, пили только пиво.

Около семи часов утра у них случился конфликт с гражданином Белоруссии Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал женщину на парковке рядом с заведением, где отдыхали футболисты. В результате избиения компанией Кокорина и Мамаева Соловчук получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, оказавшись в больнице. Спустя пару часов у спортсменов случился еще один конфликт — на этот раз с главой одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором научного центра НАМИ Сергеем Гайсиным, завтракавшими в кафе. На кадрах из заведения видно, как Кокорин подходит к чиновнику, после чего берет стул и бьет им Пака.

Через несколько дней после случившегося российские игроки явились в отделение полиции для дачи показаний, и 11 октября их арестовали на два месяца.

Накануне стало известно, что братья Кокорины (младший брат футболиста решением суда тоже был отправлен в СИЗО) хотят добиться перемирия с Паком, Гайсиным и Соловчуком. Их адвокат Олег Попов сообщил, что во время очных ставок его подзащитные извинились перед пострадавшими и предложили им заключить мировое соглашение. Он также подчеркнул, что на данный момент Александр и Кирилл по-прежнему находятся в статусе подозреваемых, то есть официальных обвинений им еще не предъявили. Против Кокориных, как известно, возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ «Хулиганство».

В свою очередь защита Мамаева намерена переквалифицировать действия своего клиента только на побои средней тяжести по той причине, что чиновники, пострадавшие в кафе, не требуют его привлечения к ответственности. При этом во время очной ставки с водителем ведущей Первого канала футболист «Краснодара» пообещал Соловчуку компенсировать затраты на лечение, реабилитационный период и моральный ущерб.

Рассмотрение апелляции на решение Тверского районного суда о заключении Мамаева и Кокорина под стражу состоится 19 октября.