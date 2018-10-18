«Подвел шредер»: Бэнкси раскрыл тайну уничтоженной картины

Уличный художник Бэнкси показал, что на самом деле должно было стать с его картиной «Девочка с воздушным шаром», сработай встроенный в раму шредер правильно. Накануне на сайте британского мастера стрит-арта опубликовали видео под названием «Разрежь любовь — режиссерская версия» (в оригинале благодаря красивой игре слов название звучит куда мощнее — «Shred the Love, the Director's cut», где «cut» можно перевести и как «разрез»), в котором был показан процесс подготовки к шоу и то, как произведение искусства самоуничтожилось в реальности.

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В конце ролика, уже продемонстрировав кадры с того знаменательного аукциона в Лондоне, Бэнкси подчеркивает, что «на репетициях это срабатывало каждый раз», после чего предлагает ознакомиться с «режиссерской версией» задумки. Оказалось, что в планах у художника было измельчение абсолютно всей картины, а не ее половины, однако в самый ответственный момент его подвел шредер, и часть «Девочки с воздушным шаром» осталась невредимой.

Напомним, что аукцион «Сотбис» в Лондоне, на котором картина «Девочка с воздушным шаром» была уничтожена сразу же после продажи за $1,4 млн (ее изначальная стоимость при этом составляла $250-400 тыс.), прошел в начале этого октября. В руководстве аукциона сразу же после шокирующего случая поспешили сообщить, что к порче картины они не имеют никакого отношения.

«Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — заявил директор «Сотбис» Алекс Бранзик. — Кажется, нас только что «отбэнксили».

Прокомментировал инсталляцию в своем инстаграме и сам Бэнкси. «Идет, идет, ушла...» — написал он.

Художник также признался, что втайне оснастил раму шредером еще много лет назад на тот случай, если «Девочка с воздушным шаром» будет продана на аукционе.

В свою очередь покупательница картины, крупный европейский коллекционер, чье имя представители аукциона раскрывать не стали, немногим позднее подчеркнула, что не будет отказываться от сделки и оставит творение Бэнкси себе.

Фоторепортаж: Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за миллион фунтов __is_photorep_included12010987: 1

«Когда на прошлой неделе ударил аукционный молоток, и картина была разрезана, я была шокирована, но постепенно начала понимать, что теперь у меня в коллекции будет часть истории искусства», — приводит ее слова The Wall Street Journal.

По мнению экспертов, новая владелица картины, не ставшая отказываться от покупки «Любви в мусорной корзине» (так творение Бэнкси нарекли уже после его инсталляционной порчи), приняла верное решение: они уверены, что благодаря работе шредера «Девочка с воздушным шаром» не просто не потеряла в стоимости, но даже подорожала.

«Ее стоимость выросла не столько благодаря изменениям в предмете искусства, сколько благодаря связанному с ним концептуальному событию», — объясняет арт-дилер Оффер Уотерман.

«Девочка с воздушным шаром» считается одной из главных работ британского андерграундного художника, чья личность до сих пор остается нераскрытой (несмотря на множестве теорий и догадок), — впервые она появилась на мосту через Темзу в Лондоне в виде граффити еще в 2002 году. Спустя несколько лет автор создал и единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте, вставив его в большую позолоченную раму, который, как оказалось, был оснащен шредером.

Измельчитель, естественно, управлялся дистанционно — с помощью специального пульта (историческое нажатие на одну из его кнопок запечатлено на видео, опубликованном Бэнкси), который, вероятно, использовал один из присутствовавших в помещении во время аукциона.

Как сообщили британские СМИ, в тот день на мероприятии был замечен человек, похожий на Робина Каннингема, которого многие и считают реальным Бэнкси. Он якобы снимал происходящее на мобильный телефон и сам попал в объектив камер других посетителей.

Согласно другой версии, настоящим Бэнкси является британский музыкант группы Massive Attack Роберт Дель Ная, однако его на аукционе никто не видел.