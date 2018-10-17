«Ночной дозор» Рембрандта: шедевр восстановят онлайн

Ценители искусства смогут понаблюдать за процессом восстановления картины Рембрандта «Ночной дозор», которая хранится в амстердамском музее Рейксмюсеум. По словам директора учреждения, реставрацию полотна проведут в специальном помещении.

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Публика сможет следить за кропотливым процессом реставрации как в самой галерее, так и с помощью онлайн-трансляции, которая будет вестись на официальном сайте музея. Нидерландский искусствовед и директор амстердамского музея Рейксмюсеум Тако Диббитс заявил, что восстановление полотна будет долгосрочным и сложным проектом, на который уйдут годы, а его стоимость будет исчисляться миллионами евро.

«Это будет происходить на глазах у всего мира, люди смогут следить за реставрацией, где бы они ни находились, в любое время», — сказал Диббитс в разговоре с изданием The Guardian.

«Ночной дозор» был написан Рембрандтом ван Рейном в 1642 году в разгар золотого века голландской живописи по заказу капитана отряда гражданского ополчения страны Франса Баннинга Кока. Он хотел, чтобы художник нарисовал групповой портрет его Стрелкового общества. Рембрандт получил за свою работу 1600 флоринов.

В экспозиции музея картине отведено особое место, созданное специально для нее, — Диббит называет его «высоким алтарем». Ежегодно более двух миллионов человек приходят полюбоваться на шедевр великого художника.

В последние несколько лет Диббит и его коллеги стали замечать, что состояние полотна стало ухудшаться. Последнюю реставрацию «Ночного дозора» производили ​​в 1975 году — после того, как голландский учитель Уильям де Рейк пытался испортить ее ножом.

«На полотне появляется белая дымка, поэтому вы не можете оценить всего великолепия, — сказал директор музея Рейксмюсеум. — Это невероятно важная картина, и многие люди хотят ее увидеть, поэтому мы чувствуем необходимость постоянно показывать ее публике, даже когда мы ее восстанавливаем».

По его словам, процесс реставрации начнется с изучения картины при помощи сканера — примерно за 70 дней эксперты сделают цифровые снимки «Ночного дозора» в высоком разрешении, после чего будет произведен компьютерный анализ. Следом команда специалистов сформирует подробный план восстановления.

Сам Диббитс лично застал предыдущую реставрацию легендарного полотна — на тот момент ему было семь лет. Директор назвал увиденное им в детстве настоящей магией.

«Было очень интересно это увидеть. С одной стороны, как и любая реставрация, она очень научная, с другой — очень таинственная. Это разбудило мое любопытство к творческому процессу, к тому как рождается произведение искусства. Но в то время реставраторы работали, скрываясь за занавеской, — отметил он. — На этот раз мы решили быть прозрачными, потому что на этот процесс так приятно смотреть, — это как возможность взглянуть на кухню, чтобы увидеть, что на самом деле делает повар».

В состав экспертной группы войдут сотни специалистов, в том числе из амстердамского Государственного музея Рейксмюсеум, Технологического университета Делфта и других учреждений с мировым именем.

Предполагается, что это будет крупнейшим и наиболее продуманным публичным проектом по восстановлению произведения искусства из всех, когда либо осуществлявшихся. Тем не менее по масштабу он окажется далеко не на первом месте, которое пока что остается за реставрацией Сикстинской капеллы, проходившей с 1980-го по 1994 год.

Кроме того, восстановление «Ночного дозора» будет не первым подобным проектом, проводящимся публично, — так, с 2014-го по 2015 год в парижском музее Орсе проводилась реставрация картины Гюстава Курбе «Мастерская художника», средства на которую были собраны путем краудфандинга.

«То, что сделал Рембрандт, стало прорывом в истории искусства: он получил заказ рисовать групповой портрет, но вместо этого он написал историю. Полотно живое и движущееся, а не статичное, как диктует конвенция. Ему заказали изобразить людей, но он не сделал их красивыми, он просто нарисовал их такими, какие они есть. Он не следовал правилам искусства и, таким образом, продвигал искусство невероятным образом», — добавил Диббитс.

Реставрацию планируют начать в середине лета 2019 года.