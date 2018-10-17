Еще 7 миллионов: почему взлетели акции Netflix

Стриминговый гигант Netflix привлек почти 7 млн подписчиков в ходе третьего квартала этого года, значительно превзойдя ожидания. Об этом стало известно из финансового отчета компании. Таким образом, общее число пользователей главной интернет-платформы для просмотра кино и сериалов на данный момент превышает 137 млн.

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Любопытно, что еще в июле в сервисе рассчитывали на всего 5 млн новых клиентов, схожие прогнозы давали и независимые эксперты.

Добрая часть из числа новоприбывших клиентов Netflix проживает за пределами США. Речь идет аж об 5,9 млн человек.

Вслед за публикацией квартальной отчетности стриминговой платформы ее акции показали стремительный взлет: их стоимость уже после закрытия торгов (отчет опубликовали поздним вечером) увеличилась сразу на 14 процентов, составив $394,25. Что касается выручки компании, то в годовом исчислении она выросла на 34 процента — до $4 млрд.

Как отмечает The Hollywood Reporter, результаты третьего квартала сумели исправить ситуацию после провала компании во втором периоде этого года. Тогда Netflix сумел привлечь лишь 5,15 млн человек вместо прогнозируемых 6,2 млн.

Одной из главных причин столь сильного третьего квартала стал ряд произошедших в его ходе громких премьер, включая хитовую мелодраму «Всем парням, которых я любила раньше». Нельзя забывать и о тратах корпорации: только за девять месяцев этого года на создание контента было потрачено $8 млрд.

Netflix также продемонстрировал рост популярности инстаграм-аккаунтов своих звезд с момента выхода на стриминг-платформе проектов с их участием. Так, к примеру, на Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» за последние два года подписались более 17 млн человек, а на Ноя Сентинео («Всем парням, которых я любила раньше») — почти 13 млн.

По мнению аналитика Вадима Меркулова, ощущая усиление конкуренции на рынке стриминга, Netflix стремится создать себе «подушку безопасности».

«Netflix видит усиление конкуренции со стороны AT&T и Warner Media, Walt Disney и Apple. Благодаря масштабным объемам производства контента и новым инвестициям в него компания создает для себя «подушку безопасности», — уверен эксперт.

При этом полностью избежать каких-либо потерь у компании, считает Меркулов, не выйдет.

«Однако рост конкуренции все же ударит по контенту. Запуск стримингового сервиса от Disney лишит Netflix части контента, а в будущем продукция Disney будет выходить на Netflix с большим опозданием или же не будет появляться на нем вообще, — подчеркивает он. — Аналогичным образом станет развиваться ситуация с AT&T и Time Warner, даже несмотря на заверения AT&T о том, что монополизации рынка не произойдет. Популярные франшизы (Marvel, DC, «Звездные войны») будут оттягивать пользователей с платформы Netflix.

Думаю, конкурентная борьба в медиапространстве обострится ближе к концу 2019-го — началу 2020 года».

Ранее американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T оповестил о запуске собственного стримингового сервиса, потенциального «убийцы» Netflix. Подобные планы появились у корпорации после громкой покупки Time Warner. Как подчеркнул глава WarnerMedia Джон Стэнки, новый сервис, чей запуск запланирован на четвертый квартал будущего года, лишь усилит позиции HBO, который при этом продолжит позиционироваться в качестве отдельного продукта.

«Вы увидите более мощный HBO после того, как наш новый продукт выйдет на рынок. Я полагаю, что эта платформа также поможет другим нашим брендам», — заявил он.

Включится в ожесточенную борьбу с Netflix вскоре и Disney, чей стриминговый сервис должен появиться уже в районе второй половине 2019-го. Известно, что одним из главных проектов новой интернет-платформы станет сериал по вселенной «Звездных войн» «Мандалорец», который расскажет о наемнике-одиночке, принадлежащем к инопланетной расе, знакомой фанатам саги благодаря Бобе Фетту.