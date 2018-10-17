«Я жива, суки»: любимица Трампа раскритиковала свою смерть

Актриса Розанна Барр резко отреагировала на первую серию ситкома «Коннеры», которым канал ABC заменил самое популярное на американском телевидении шоу «Розанна». После увольнения Барр с ABC за расистскую шутку, руководство канала приняло решение создать новый сериал с тем же героями шоу, но без Розанны Коннер. В первом эпизоде нового сериала героиня Барр умерла у себя в постели. Поначалу члены ее семьи были уверены, что это был сердечный приступ, однако вскрытие патологоанатома показала, что причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.

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«Я не умерла, суки!» — написала создательница оригинальной «Розанны» в своем твиттере почти сразу после завершения пилотного выпуска.

I AIN'T DEAD, BITCHES!!!! — Roseanne Barr (@therealroseanne) 17 октября 2018 г.

Три часа спустя актриса опубликовала менее эмоциональное и более развернутое заявление вместе со своим другом, иудейским активистом раввином Шмули Ботичем.

«Мы желаем всего наилучшего актерам и съемочной группе «Коннеров», но сожалеем, что ABC принял решение отменить «Розанну», убив главную героиню, — написано в заявлении. — То, что причиной смерти стала передозировка наркотиками, привнесло в веселый семейный ситком ненужную мрачную и нездоровую атмосферу».

Барр и Ботич также отметили, что «Розанна» была единственным сериалом на американском телевидении, который «напрямую обращался к настоящим проблемам, грозящим расколоть общество». Это шоу, по мнению его создательницы, продвигало идеи любви и уважения ко всем людям вне зависимости от их политических мировоззрений и национальности.

«При помощи юмора и реалистичной главной героини сериал раз в неделю частично брал на себя образовательную функцию, — написали Барр и Ботич. — К сожалению, один урок не был вынесен — умение прощать. После продолжительных и искренних извинений актрисы телеканал не захотел оставить ее ошибку в прошлом, отвергнув две важнейшие добродетели: раскаяние и прощение».

Барр и Ботич завершили свое обращение уверенностью в том, что американское общество требует лечения.

Подписчики Розанны Барр не пришли к единому мнению — было очень много комментариев, как в поддержку актрисы, так и против нее.

Любопытно, что на АВС также нет единого мнения насчет всей ситуации вокруг увольнения Барр и закрытия ее шоу. Издание Daily Mail связалось с высокопоставленными сотрудниками телеканала, которые выразили сожаление в связи с решением руководство уволить Розанну.

«Мы не обдумали хорошо все последствия. То, что сделала Розанна, было неправильным, но мы не должны были ее в спешке увольнять, — заявили сотрудники.

— Это была моментальная реакция боссов Бена Шервуда и Ченнинга Данги, которые должны были начать расследование. Это бы дало им время прислушаться к зрителям, рекламодателям и членам съемочной группы, чтобы вынести наилучшее решение».

Сотрудники АВС также выразили озабоченность тем, что без Розанны Барр сериал «Коннеры» может провалиться и показать очень низкие рейтинги.

В день премьеры пилота «Коннеров» Барр дала интервью изданию Deadline, в котором назвала свое поспешное увольнение и закрытие «Розанны» наихудшим возможным вариантом реакции на ее твит с расистской шуткой.

«Мне позвонили из АВС и спросили, какое у меня может быть оправдание своему «непростительному» поступку, — рассказала актриса. — Я ответила, что готова появиться в каждой передаче телеканала, объяснить свой поступок и принести искренние извинения, но мне коротко ответили: «Нет».

Сериал «Коннеры» стал спин-оффом «Розанны» после увольнения с телеканала главной звезды ситкома. После напряженных переговоров с исполнительным продюсером шоу Томом Вернером телеканал объявил о запуске десятисерийного спин-оффа, премьера которого состоялась 16 октября. Сериал рассказывает о семье Коннеров, которые после неожиданного смерти Розанны вынуждены столкнуться с ранее невиданными трудностями. ABC также объявил о том, что Барр не будет вовлечена в производство шоу ни в креативном, ни в финансовом плане.

Скандал вокруг Барр разгорелся в мае этого года, когда она опубликовала оскорбительную запись, в которой она сравнила темнокожую экс-советницу Барака Обамы Валери Джарретт с обезьяной. Между появлением твита и официальным закрытием ее собственного ситкома «Розанна» прошло всего несколько часов.