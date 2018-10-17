«Били ногами»: пострадала вокалистка группы «Маша и медведи»

В Москве избили вокалистку группы «Маша и медведи» Марию Макарову, по факту нанесения телесных повреждений артистке полицией в данный момент проводится проверка, сообщил источник в правоохранительных органах.

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«В Москве в результате конфликта вокалистке группы «Маша и медведи» Макаровой нанесли несколько ударов, в результате которых она получила телесные повреждения», — рассказал он.

В пресс-службе столичного управления МВД в свою очередь пояснили, что в одно из отделений полиции обратилась женщина 1977 года рождения, заявившая о нанесении ей телесных повреждений в результате бытового конфликта, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилась информация, что Макарова была избита после того, как решила вступиться за пенсионера, являющегося ее соседом. Согласно НТВ, певица вместе с другими жильцами ее дома решила помочь заслуженному деятелю искусств Александру Кулыгину, который после смерти жены узнал, что часть его квартиры принадлежит чужим людям.

Когда супруга композитора умерла, ее дочь от первого брака отправилась к нотариусу и оформила положенную долю в квартире, после чего без ведома отчима подарила ее своей подруге. Та в свою очередь, заручившись поддержкой мужа, якобы «вломилась в дом Кулыгина и захватила целую комнату, хотя по документам ей принадлежат всего три квадратных метра».

Узнав о проблемах артиста, соседи Александра решили вступить за пожилого мужчину и стали дежурить возле его квартиры, чтобы защитить Кулыгина от его новых сожителей. Именно во время одного из таких дежурств на Макарову якобы и было совершено нападение.

«Я их призывала к совести, рассказывала, кто такой Кулыгин. В этот момент они повалили меня на пол. Стали избивать ногами по лицу, по всему телу»,

— рассказала она.

Согласно информации источника, по итогам конфликта претенденты на недвижимость «заняли выжидательную позицию, разместившись прямо на этаже». Кроме того, выяснилось, что собственница доли является юристом по образованию и уже прописала в квартире композитора своего несовершеннолетнего ребенка. Сам Кулыгин при этом намерен признать сделку дарения доли незаконной в суде.

Мария Макарова родилась 6 сентября 1977 года в Краснодаре, где и началась ее музыкальная карьера: в молодости выпускница факультета журналистики Кубанского государственного университета была диджеем на одной из городских радиостанций. В середине 90-х девушка начала выступать в составе групп «Макар Дубай» и «Дрынк», примерно тогда же она передала демозапись со своим творчеством гастролировавшему по Краснодарскому краю солисту «Мегаполиса» Олегу Нестерову и вскоре подписала с ним контракт, — музыкант стал ее продюсером.

В 1997-м она перебралась в Москву и собрала рок-коллектив «Маша и медведи». Несмотря на то, что группа имела определенный успех, уже в начале нулевых она распалась.

Впрочем, всего спустя несколько лет коллектив объявил о реюнионе, причем выступает он и поныне. Последний релиз рокеров — студийный альбом «ТВА» — состоялся в этом году.

Ранее стало известно, что другая большая звезда прошлого — певица Марина Хлебникова — обнаружила тело своего первого супруга в квартире в Москве. В результате расследования инцидента оказалось, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Как рассказала сама артистка, совершив страшную находку, она на некоторое время оцепенела и не могла прийти в себя. Собравшись с силами Хлебникова все-таки сумела вызвать полицию и «скорую».

Позднее певица была госпитализирована с нервным срывом, причем из-за плохого состояния она даже не смогла посетить похороны экс-супруга. Выписавшись из больницы, артистка выразила мнение, что уже скоро сможет вернуться к работе.

«У меня все хорошо, если можно так сказать. Я дома, прихожу в себя, стараюсь держаться. Близкие рядом. Думаю, скоро снова вернусь к работе», — передает ее слова «СтарХит».