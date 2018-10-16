«Без короткометражки с тобой даже разговаривать не будут»

— 19 октября на экраны выходит первый сборник российских короткометражек «РУССКОЕ КРАТКОЕ», включающий и вашу работу. О чем она?

Реклама

— Наша короткометражка называется «Не в форме», ее жанр мы определили как «фитнес-триллер» (смеется). Это такая маленькая черная комедия на тему похудения. Главная героиня получает приглашение на встречу выпускников и там видит фотографии, на которых она худая. После чего решает ту свою физическую форму вернуть, открывая некий мир, в котором борются индустрии еды и похудения. Мы решили сделать вот такую завязку и рассказать эту историю сочным, даже жирным языком комедии и триллера. То есть это должно быть и смешно, и жутковато одновременно.

— Среди других короткометражек сборника какая лично вам больше всего приглянулась?

— Кроме нашей (смеется)? Это эгоистично прозвучит, но мне, если честно, понравилось то, как наша работа смотрится на фоне других. Там есть фильмы очень высокого уровня производства — например, крутая притчевая короткометражка «Молоко», которая была на Берлинском кинофестивале.

И я переживал, что наша немного нестандартная история в ряду всех этих грандиозных вещей потеряется. Но все получилось наоборот: за счет того, что «Не в форме» вышла отчасти сумасшедшей, она выглядит очень бодро.

Еще отметил бы «Лео и Ураган» — мне сильно понравилась эта работа. В завершении сборника она хорошо смотрится.

— Почему вы снимаете исключительно короткометражные фильмы?

— На самом деле я уже имел опыт работы с полными метрами, но лишь в качестве сценариста. Создавать полнометражку сейчас, честно говоря, страшновато. Просто на коротком метре ты можешь попробовать все то, что при больших бюджетах пробовать нельзя, ведь там должны быть минимальные риски. Тут же ты более свободен — можешь позволить себе эксперимент с большой буквы, можешь искать, находить, ошибаться. Собственно, из-за этого некоторые короткометражки и получаются более яркими, чем фильмы, идущие в кино.

Еще один плюс подобного формата я вижу в том, что такие фильмы банально короче, как бы это забавно не звучало. Сегодня так много контента, и зрителю иногда трудно смотреть что-то одно полтора-два часа. Понятно, что к кинотеатрам это не особо относится, но если говорить о других платформах, то там аудитория более прогрессивная, она может просто взять и переключить на что-то другое.

— То есть в будущем, когда информации и контента станет еще больше, короткий метр имеет все шансы почти полностью вытеснить полнометражное кино?

— Нет. На мой взгляд, это лишь один из видов контента, это точно не будущее кинематографа. Конечно, с одной стороны, в плане получения информации сейчас все действительно укоротилось и убыстрилось, с другой — мы видим невероятную популярность сериалов, которые идут по 10-15 часов. Так что искать тут какую-то тенденцию я бы не стал. В противовес тому, что становится короче, появляется то, что становится длиннее, и люди на это идут. А потом наоборот. Это бесконечный процесс.

Проблема короткого метра в другом — ему не хватает зрителя. Люди очень трудно привыкают к тому, что можно прийти в кино и посмотреть пять коротких историй, особенно это касается старшего поколения. И когда они видят такое стремительное действие, у них остается ощущение, что им о чем-то не рассказали. Но на деле там все высказано, просто высказано коротко.

— А как в целом оцените нынешнее состояние короткометражного кино в России?

— Мне кажется, что сейчас происходит настоящий бум короткого метра, и это очень круто. Раньше считалось, что вход в индустрии возможен исключительно через связи и деньги, но теперь все иначе: без короткометражки с тобой даже никто разговаривать не будет. То есть ты должен продемонстрировать, что ты умеешь. И люди, понимая это, стали снимать очень много хороших вещей и учиться на них.

Думаю, уже через некоторое время количество качественного короткометражного контента станет настолько внушительным, что появится какой-нибудь теле- или интернет-канал, на котором будет огромная постоянная аудитория. К счастью, положительные изменения в этом направлении происходят и в России. У нас очень много талантливых работ — на фестивалях короткого метра действительно есть на что посмотреть.