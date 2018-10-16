«Я не формат»: скандальная русофобка Приходько бежит со сцены

Певица из Украины Анастасия Приходько объявила о том, что покидает сцену, так как устала от критики. Победительница седьмого сезона «Фабрики звезд» отметила, что собирается провести некоторое время в уединении, восстанавливая творческие силы. К своим поклонникам артистка обратилась в соцсетях.

«Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки и его принуждают стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению, то, что продается в магазинах «все по 10», покупают быстрее!» — поделилась певица.

По словам Приходько, возможно, когда-нибудь она захочет вернуться, чтобы спеть для своих поклонников, которым певица очень благодарна за поддержку в течение всей карьеры. Также Анастасия рассказала о том, что завершает работу над альбомом «Крылья», который будет выпущен в конце 2019 года.

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Известность к 31-летней певице пришла в 2007 году, когда она стала победительницей «Фабрики звезд», после чего подписала контракт с продюсером Валерием Меладзе. В 2009-м певица представляла Россию на конкурсе «Евровидение», где исполняла песню на русском и украинском языках. Со своей композицией «Мамо» артистка прошла в финал конкурса и заняла 11-е место.

В последние годы Приходько неоднократно выступала с антироссийскими высказываниями, из-за чего потеряла многих поклонников.

«А еще можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео — пусть скажет на камеру: «Я — предатель. Во время войны я поехал(-а) на гастроли в Российскую Федерацию», — высказалась Приходько.

С реакцией на это выступил известный композитор и продюсер Виктор Дробыш, который жестко раскритиковал коллегу по цеху.

«Она никогда умом не отличалась. Я думаю, что это проявление глупости. Она забыла — или так и не узнала — самое главное: артисты поют для людей, у музыки нет границ», — отметил композитор.

Отношение с киевской властью у певицы, впрочем, тоже неоднозначные — Приходько обвиняла администрацию президента Украины Петра Порошенко в том, что ее изображение незаконно использовалось в предвыборном ролике. Позже артистка объявила, что не оставит этого просто так и занялась со своим адвокатом подготовкой официального обращения к предвыборной команде руководителя страны.

Как можно судить по высказываниям певицы, она имеет серьезные политические амбиции и планирует их реализовывать.

«Сейчас с комбатом «Аратты» Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной «Червень») мы создаем общественное движение, в которое будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции», — поделилась Анастасия в программе «Досье» с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV («Украинская добровольческая армия» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России — «Газета.Ru»).

По мнению певицы, в украинском шоу-бизнесе остается все меньше певцов, которые отказываются ездить на гастроли в Россию.

«Это чувствуется, когда все меньше и меньше рядом остается тех, кто вчера стоял плечом к плечу с тобой. Очень мало остается... В том же шоу-бизнесе обо мне уже начинают говорить: она очень политизированная, она очень погрузилась в войну», — заявила Анастасия в интервью Uaportal.

«Я проехала чуть ли не всю линию фронта, видела глаза тех ребят, которые защищают сейчас наше государство, вижу сведения, которые кричат ​​нам о том, что каждый день на фронте — ранены и погибшие — и как об этом молчать?

Я не могу не поддержать ребят. Или лучше вместо этого запеть «Замело дорогу снегом, под рекою ни души»?» — пошутила певица.

«Да. Я понимаю, что деньги там вращаются совсем другие. Я сама в России зарабатывала раз в 15 больше, чем зарабатываю в Украине сейчас. Но я изначально понимала, что, делая то, что я сделала, ставлю огромный крест на РФ, которую я объехала от Москвы до Уссурийска. Никогда не тряслась над деньгами. Потому что их всегда можно заработать. Умный человек всегда найдет, чем ему заняться», — заключила Приходько.