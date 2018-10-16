«Аладдин» Гая Ричи, «Стекло» Шьямалана и другие трейлеры

«Аладдин» («Aladdin»), Гай Ричи

Появился первый тизер-трейлер предстоящего игрового фильма по мотивам «диснеевского» «Аладдина» в исполнении британского мастера криминальных комедий Гая Ричи. В ролике показали не слишком много, однако успели представить грандиозно переаранжированную главную тему «Arabian Nights» и песню «Friend Like Me», а также показать Стража Пещеры чудес и самого Аладдина. Согласно заявлениям причастных к проекту, постановщику был предоставлен полный творческий карт-бланш, поэтому у ленты есть все шансы выйти настоящим хитом.

«Стекло» («Glass»), М. Найт Шьямалан

Вышел второй трейлер предстоящего эпика от М. Найта Шьямалана «Стекло», который объединит его «Неуязвимого» и «Сплита» в одну вселенную. К исполнению своих ролей вернулись Брюс Уиллис, Сэмюэль Л. Джексон и Джеймс Макэвой, а компанию им составила звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон.

«Кладбище домашних животных» («Pet Sematary»), Кевин Колш, Деннис Уидмайер

Вторая экранизация известнейшего романа Стивена Кинга, который писатель считает одним из самых жутких своих произведений. За новую адаптацию отвечали режиссеры Кевин Колш и Деннис Уидмайер, прежде работавшие над откровенно провальным ужастиком-антологией «Черные праздники». Впрочем, имена Джона Литгоу и Джейсона Кларка в актерском составе дают надежду на светлый исход с художественной точки зрения, а Лоренцо ди Бонавентуры среди продюсеров — с финансовой (последнему также определенно поспособствует образовавшаяся в последние годы очередная волна кингомании).

«Лучшие враги» («The Best of Enemies»), Робин Бисселл

Не Спайком Ли единым — так рассудил продюсериовавший фильмы «Голодные игры» и «Свободные люди округа Джонс» Робин Биссел, для которого экранизация романа «Лучшие враги» Оши Грэя Дэвидсона станет режиссерским дебютом. В ленте снялись Сэм Рокуэлл и Тараджи Хэнсон, сыгравшие конфронтующих лидера одного из филиалов ку-клукс-клана и темнокожую активистку, между которыми завязываются странные взаимоотношения.

«Рождественские хроники» («The Christmas Chronicles»), Клэй Кэйтис

Довольно стандартное американское рождественское кино про двух подростков, которые помогают Санте спасти главный западный праздник. Из приятного — Курт Рассел в роли добродушного дедушки в красной шубе, призванный деконструировать классический образ. В общем, «Плохой Санта», только с настоящим волшебством и детским рейтингом.

«Анна и апокалипсис» («Anna and the Apocalypse»), Джон МакПайл

Еще одно рождественское кино — но какое угодно, только не стандартное. В прессе ленту уже окрестили смесью великой комедии Эдгара Райта «Зомби по имени Шон» и почти оскароносного «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла. Да, это новогодний мюзикл про зомби, — и что, черт побери, может быть лучше?