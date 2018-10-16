Возвращение легенды: Том и Джерри получат свой фильм

Студия Warner Bros. обхявила о планах снять первый в истории фильм о самой известной мультипликационной экранной паре — Томе и Джерри. Картина будет представлять собой гибрид — в то время как, сам Том и Джерри будут мультипликационными, все остальные персонажи и окружение будут «живыми». На кресло режиссера приглашен 48-летний Тим Стори ,который известен фильмами о «марвеловской» команде супергероев Фантастической четверке с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом в ролях.

Фильм про Тома и Джерри станет частью большого запуска картин об известных мультипликационных героях, что отчасти похоже на целую кампанию студии Disney по съемкам ремейков своих классических анимационных фильмов.

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Однако есть и отличия, которых гораздо больше. Если Disney занимается съемками картин, в которых различные мультяшные персонажи максимально приближены к реальности с помощью CGI, то Warner делает упор именно на гибрид мультфильмов с художественным кино.

Такое решение студии во много объясняется колоссальным успехом «Лего Фильма» Фила Лорда и Кристофера Миллера, который собрал почти полмиллиарда долларов в мировом прокате при бюджете в $60 млн. Более того, картина получила исключительно положительные отзывы критиков. В феврале 2019 года состоится премьера сиквела, сценарий к которому написали Лорд и Миллер, но в режиссерское кресло сели Майк Митчелл и Триша Гам. Неизвестно, какой будет у фильма прием среди критиков и аудитории, но в его коммерческом успехе сомневаться не приходится.

На фоне успеха «Лего Фильма» Warner запланировал целую обойму гибридов кино и анимации, основанных на хорошо известных и популярных персонажах. Помимо уже упомянутых Тома и Джерри, переосмыслению подверглись Скуби-Ду, Флинстоуны, Джетсоны, Вайл И. Койот и Дорожный бегун, а также персонажи популярного в начале 90-х мультсериала «Безумные гонки».

Отдельного внимания заслуживает сиквел фильма 1996 года «Космический джем» с лучшим баскетболистом всех времен Майклом Джорданом в главной роли. Картина получила негативные отзывы, однако имела неплохой коммерческий успех. Спустя 20 с небольшим лет Warner Bros. намерена снять продолжение с лучшим игроком поколения Леброном Джеймсом.

Специально созданная Warner Animation Group займется производством подобных фильмов, на что получила внушительное финансирование. Несмотря на большое внимание, которое студия уделяет новому глобальному проекту, Warner не собирается «ущемлять» уже весьма прибыльные франшизы, включая вселенные Гарри Поттера и DC Comics. Что касается DC, то производство фильмов из кинематографической вселенной идет полным ходом, также как и мультфильмы о супергероях, которые зарабатывают приличные деньги на домашнем просмотре.

Warner также может похвастать по-настоящему крупной победой, заполучив уволенного из Disney за неприличные твиты десятилетней давности автора «Стражей Галактики» Джеймса Ганна. Режиссер встанет у руля картины «Отряд самоубийц 2», а также напишет к ней сценарий. Уже сейчас можно уверенно сказать, что сиквел превзойдет по качеству первый фильм, подвергшийся серьезной критике.

К слову, Ганн уже работал с интеллектуальной собственностью Warner Bros. в начале «нулевых». В 2002 и 2204 годах вышли фильмы «Скуби-Ду» и «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», сценарии к которым написал Джеймс.

Однако это были полностью художественные фильмы, а пса-детектива Скуби-Ду создали с помощью CGI. Warner же готовит производство именно гибрида, где Скуби-Ду будет мультяшным.

Относительно вселенной Гарри Поттера, то в этом отношении у медиагиганта все более чем хорошо в связи с запуском франшизы «Фантастические твари». Первый фильм серии вышел в 2016 году и собрал в мировом прокате $814 млн. В середине ноября этого года на экраны выйдет продолжение «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Третий и четвертый фильмы запланированы соответственно на 2020 и 2022 годы.