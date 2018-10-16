Пил кровь и служил на флоте: 6 фактов об Илье Лагутенко

Внук автора проекта «хрущевок»

Илья Лагутенко совсем не помнит своего отца — мужчина умер на следующий год после рождения сына в результате врачебной ошибки. В том же 1969-м не стало и деда музыканта по отцовской линии Виталия Лагутенко, знаменитого архитектора и героя социалистического труда. Виталий Павлович известен в первую очередь как автор первых «хрущевок», панельных и кирпичных жилых домов, которые массово возводились в СССР на протяжении нескольких десятилетий. Однако занимался он и другими большими проектами: к примеру, в годы Великой Отечественной войны Лагутенко проектировал бомбоубежища, а также был ответственным за маскировку столичных спецобъектов.

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Владеет китайским языком и служил в рядах ВВС Тихоокеанского флота

Трагически потеряв мужа, мать Лагутенко Елена приняла решение покинуть Москву и вернуться в родной Владивосток. Именно там и прошли детство и юность будущего артиста. Несмотря на то, что музыкой Илья начал увлекаться достаточно рано, не забывал он и об учебе, окончив сначала школу с углубленным изучением китайского языка, а затем и Дальневосточный государственный университет по специальности «Страноведение. Востоковедение и африканистика».

Еще будучи студентом ДГУ, Лагутенко ушел служить в ВВС Тихоокеанского флота. По рассказам самого музыканта, он проходил службу на небольшом острове, где летчики отрабатывали меткость стрельбы по наземным целям. Илье и его сослуживцам, находившимся в изоляции от «большой земли», приходилось буквально выживать на этом клочке земли:

они сами пекли хлеб, добывали себе питьевую воду и даже с болезнями справлялись в основном своими силами.

Едва не погиб из-за тоски по семье

Согласно легенде, во время службы на флоте Лагутенко едва не погиб. Заскучав по своей тогдашней супруге Елене и грудному сыну, он решил самовольно покинуть часть и добраться до Владивостока по льду. Эта идея, однако, успехом не увенчалась: Илья застрял в торосах (нагромождения обломков льда. — «Газета.Ru»), и был спасен лишь благодаря вовремя подоспевшей помощи товарищей.

На 15 лет младше «социально опасного» «Мумий Тролля»

Удивительно, но в один день с Лагутенко свой юбилей празднует и его группа «Мумий Тролль», которой сегодня исполняется 35 лет. Официальной датой основания коллектива, изначально носившего название «Муми Тролль», считается 16 октября 1983 года.

Первым большим хитом «Мумий Тролля» была песня «Новая луна апреля», пользовавшая популярностью на владивостокских дискотеках в середине 80-х. Она же, впрочем, сослужила музыкантам и недобрую службу — композицию, в которой специальные органы усмотрели критику ЦК КПСС, признали «социально опасной», как и ее исполнителей.

Добившись небольшой известности, «Мумий Тролль» на долгое время впал в состояние стагнации, и связано это было во многом именно с Лагутенко: молодой человек сначала ушел служить в армию, а затем несколько лет работал в Китае и Великобритании.

Пьет кровь, пишет книги и защищает природу

Творчество Лагутенко не ограничивается одной лишь музыкой. Так, певец известен как активный защитник дикой природы и автор нескольких книг. А еще Илье вовсе не чужд мир кино, в котором он дебютировал еще в конце 20-го века. Самой известной киноработой певца является, пожалуй, его роль вампира Андрея в экранизации романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор», одном из лучших фильмов Тимура Бекмамбетова. Кроме того, артист гармонично смотрится в амплуа актера дубляжа: персонажи детских мультиков «Кунг-фу Панда» и «Моана» говорят именно его голосом.

Выступал в кратере вулкана и на «Евровидении»

В 2001 году группа Лагутенко представляла Россию на «Евровидении», проходившем в датском Копенгагене.

Выступив на главном песенном конкурсе Европы с композицией «Lady Alpine Blue», музыканты получили всего 37 баллов и довольствовались лишь 12-м местом (при этом в самой Дании творчество коллектива многим пришлось по душе, и вскоре после «Евровидения» «Мумий Тролль» отправился в турне по Скандинавии).

А уже ровно через десять лет после выступления на конкурсе Лагутенко и компания дали концерт прямо в кратере вулкана Горелый на Камчатке.