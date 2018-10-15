«Какая-то фигня» и «Балалайка»: Шнуров штампует клипы

В прокат выходит фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова», главные роли в котором сыграли Алексей Гуськов и Оксана Фандера. Уже можно посмотреть клип на песню «Какая-то фигня», ставшую главным саундтреком к комедии. Певец, музыкант и аранжировщик Леонид Агутин поделился подробностями производства клипа на эту композицию, которую он записал вместе с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Выяснилось, что идея пришла в голову музыкантам спонтанно.

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Продюсер и исполнитель главной роли в фильме по совместительству, Алексей Гуськов, продолжительное время искал к своей картине саундтрек, который ее правильно представит. В какой-то момент Гуськов обратился к Агутину за помочью. Посмотрев ленту, певец «обалдел». Агутин подчеркнул, что их песня идеально подошла.

«Ну, а дальше, дело техники, как говорится. В общем, мы все нашли друг друга», — цитирует артиста «Пятый канал».

Идея также была одобрена Шнуровым, после чего музыканты приступили к работе над роликом. Режиссером клипа стал автор комедии Евгений Шелякин.

Песня «Какая-то фигня» была написана Леонидом Агутиным специально для дуэта со Шнуровым. Сергею после первого же прослушивания композиции все так понравилось, что он ничего не захотел в ней менять.

«Леонид прислал мне песню, сказал: «Это наброски, посмотри, может, что-то переделаешь?». А мне настолько понравилось, не нуждалась песня ни в какой редакции. Нечего там было исправлять», — рассказал Шнуров.

В комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова» идет речь о жизни некогда популярного актера, который сейчас исполняет роль римского легионера в курортном парке аттракционов и живет одним днем. Его жизнь идет под откос: единственный сын отказывается с ним встречаться, а бывшая жена считает его маргиналом. Но однажды судьба преподносит ему подарок в виде любимой женщины и шанса изменить жизнь к лучшему.

Вместе с тем состоялась еще одна премьера лидера группировки «Ленинград». Совместно с рэпером ST он представил клип на песню «Балалайка».

По сюжету клипа Александр Степанов отмечает свой день рождения в кругу семьи, а Сергей Шнуров в роли модного психолога дает по телевизору советы успешной жизни. Основной смысл песни сводится к одному: чтобы чувствовать себя хорошо, нужно почаще «посылать» тех, кому от тебя что-то нужно.

После скандала с клипом «Цой», когда Шнурова критиковали за обилие рекламы, в новом видео нет ни одной этикетки с названием бренда. Лишь ироничные надписи: «Здесь могла быть реклама».

Это не первая совместная работа Степанова и «Ленинграда» — ранее он уже участвовал в записи клипа «Жу-жу».

Недавно музыкант Леонид Агутин опубликовал в инстаграме видео с отдыха вместе со своей любимой супругой Анжеликой Варум. На кадрах видно, как певица, поймав на крючок солидный улов, отпускает рыбку обратно в воду.

«Фильм «Гуманный рыболов». Премьера! В главной роли Анжелика Варум. Ни одной рыбы почти не пострадало», — подписал видеоролик Агутин.

Публикация вызвала у подписчиков микроблога артиста множество восторженных комментариев и всего за пару часов набрала более 95 000 лайков. Пользователи Сети восхищены добротой и гуманностью артистки, а также ее красотой и прекрасной формой.

«Восхищаюсь вашей парой, Анжелика шикарна!!!!!!!, Анжелика во всём идеальная!!!!, Красотка, такая классная, Каааая же у вас невероятнааая жена как же вам повезло в жизни. Берегите этот бриллиант», «Вы такие счастливые на фото!», «На душе тепло, когда на вас вместе смотрю», «Анжелика с каждым годом только молодеет!», «Очень красивая улыбка у Анжелики», «Леонид, вы удивительная пара. Анжелика – это вечная нежность, деликатность. Девочка, не имеющая возраста. И вы – мужчина достойный и уважаемый», «Какие вы классные, счастья вам», — пишут поклонники.

Семье Агутина и Варум уже 21 год. Поклонники пары особенно радуются, когда Леонид и Анжелика появляются на сцене вместе.