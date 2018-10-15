«Нужно свергнуть Трампа»: кто в США жаждет революции

Американский актер Алек Болдуин в ходе выступления на ежегодном осеннем ужине демократов в Нью-Гемпшире призвал сторонников партии свергнуть президента США Дональда Трампа. По его словам, смена главы государства действительно необходима, однако осуществить ее нужно исключительно законным путем.
«Упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа, — заявил Болдуин. — Пришло время сделать это. Конечно, без насилия и по букве закона. Но это необходимо».
В своей речи 60-летний артист также обыграл знаменитый предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой».
«Давайте сделаем Америку снова великой, снова сделав Трампа оператором казино», — сказал актер под оглушительные аплодисменты почти тысячи партийных чиновников и либеральных активистов.
Кроме того, он признался, что его популярный пародийный образ, обыгрывающий действующего президента США, не должен был продержаться на шоу «Субботним вечером в прямом эфире» так долго: планировалось, что он канет в лету в один день с победой Хилари Клинтон на выборах.
«Всего три раза — именно об этом мы договаривались с продюсерами шоу, — передает слова Болдуина Fox News. — Мы думали, что это все будет нужно только до выборов, а потом Трамп исчезнет. «Всего три выпуска — это будет весело», — говорили мне».
Обсуждая то, каким именно образом можно законно убрать Трампа с поста президента, актер призвал гостей ужина внимательно отнестись к промежуточным выборам в конгресс США, которые пройдут в будущем ноябре.
Уже по окончании своего выступления Болдуин поведал журналистам, что всегда мечтал стать президентом США, но сейчас это неосуществимо.
«Моя супруга сказала мне, что подаст на развод, если я буду баллотироваться, — пошутил обладатель «Золотого глобуса», после чего вновь принялся за критику Трампа. — Каждый день я пребываю в ужасе. У меня есть ощущение, что я нахожусь в каком-то сне, в котором нашим президентом является именно он».
Отметим, что на ежегодный осенний ужин демократов в Нью-Гемпшире Болдуин, по его же словам, вылетел сразу после съемок в новом эпизоде «Субботним вечером в прямом эфире», в рамках которого актер в очередной раз предстал в образе Трампа, спародировав нашумевшую встречу президента с рэпером Канье Уэстом, которая прошла 12 октября. Роли самого музыканта и присутствовавшего на мероприятии в Овальном кабинете игрока в американский футбол Джима Брауна исполнили соответственно Крис Редд и Кенан Томпсон.
По ходу юморески «Трамп» понимает, что его собеседник немного не в себе, — пока «Канье» объясняет, почему «время является мифом», в голове у «президента» возникает мысль, что «даже во время встречи с Деннисом Родманом (одиозный баскетболист и напарник Майкла Джордана по легендарному составу «Чикаго» — «Газета.Ru») и лидером КНДР Ким Чен Ыном он услышал больше осмысленных тезисов».
«Он вообще не замолкает, — размышляет Болдуин-Трамп. — И не слушает никого — только себя самого. Кого он мне этим напоминает?»
Пародия также обыгрывает момент реальной встречи президента и рэпера, когда Канье решил показать главе государства концепт самолета iPlane 1, его возможной коллаборации с Apple: «Уэст» дает «Трампу» телефон, на котором изображена Чудо-женщина, а само воздушное судно невидимо. И смотрится это, справедливости ради, действительно забавно.
Завершается же постановка теплыми объятиями рэпера и его «нового отца».
Добавим, что визит настоящего Канье в Белый дом обернулся едва ли не бенефисом супруга Ким Кардашьян: Уэст практически не переставал говорить, тогда как его собеседникам была отведена во многом пассивная роль. Так, рэпер успел объяснить, почему он не голосовал на последних президентских выборах за Хилари Клинтон и поддерживает республиканцев, заявил об отсутствии у него биполярного расстройства, а также выразил мнение, что «если Трамп выглядит плохо, то и мы [американцы] выглядим плохо».
Президент в свою очередь признался, что впечатлен речью Канье и не исключил скорого возвращения Уэста в Белый дом уже в качестве главы США.