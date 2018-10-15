На службе Ее величества: Робб Старк превратится в Бонда

В феврале 2020 года на широкие экраны выйдет 25-й фильм о Джейме Бонде, в котором Дэниел Крейг в последний раз сыграет роль самого известного в мире секретного агента.

Реклама

Тем не менее, на этом бондиана не закончится, и наступит новый цикл одной из самых продолжительных саг в истории кино. Спекуляции на тему актера, который следующим воплотит на экране агента 007 начались сразу же после того, как было объявлено, что предстоящий фильм станет последним для Крейга. Существует множество предполагаемых кандидатов, однако, по информации The Daily Mail, интрига в скором времени должна разрешиться.

Издание сообщает, что продюсеры бондианы, уже готовы сделать предложение (от которого не возможно отказаться) 32-летнему шотландцу Ричарду Мэддену, хорошо всем известному по роли Робба Старка в сериале «Игра престолов».

Одна из самых влиятельных фигур в Eon Productions Барбара Брокколи, которая имеет право последнего голоса в выборе актера, уже готова выступить с предложением Мэддену в ближайшие дни.

«Уже на полном серьезе можно с большой долей вероятности предположить, что он получит эту работу, — заявил информированный источник. — Он не только находится в верхней части списка Барбары, но она уже готовит ему предложение».

Ричард Мэдден стал всемирно известен благодаря роли Робба Старка в мегахите «Игра престолов». Он был одним из важнейших персонажей первых трех сезонов шоу, пока его герой не был предательски убит на Красной свадьбе.

Получив признание, Мэдден стал активно сниматься и уже в 2015 году сыграл главную роль в телевизионной экранизации самого известного романа британского классика Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Год спустя актер получил приглашение на роль Козимо Медичи в популярном сериале «Медичи: Повелители Флоренции». Затем Мэдден сыграл в высоко оцененных «Электрических снах Филипа К. Дика».

В сентябре этого года завершился показ популярного британского сериала «Телохранитель» в котором возможный будущий Бонд сыграл главную роль.

Шоу получило положительные отзывы критиков, а финальный эпизод первого сезона посмотрели 10,4 млн человек. Несмотря на участие в крупных телепроектах, Мэдден пока не снимался в главных ролях больших художественных фильмов.

Игра «Угадай следующего Бонда» длится уже целый год, и на роль агента 007 пророчат совершенно разных людей. Появлялись слухи о том, что Барбара Брокколи рассматривает возможность впервые представить женщину в главной роли киносаги, позднее одним из фаворитом на роль Бонда стал Идрис Эльба.

Любопытно, что букмекеры принимают ставки на то, кто станет следующим после Крейга Джеймсом Бондом, и фаворитом, по их мнению, считается Том Хиддлстон. Средний коэффициент на бывшего Локи составляет 3.00. На втором месте идет Эльба с коэффициентом 4.00, а тройку самых вероятных кандидатов на роль суперагента замыкает Том Харди (4.50).

В конце сентября значительно вырос рейтинг Генри Кавилла, который резко поднялся на четвертую позицию в списке наиболее вероятных кандидатов на роль суперагента.

Это связано с появлением многочисленных слухов, которые базируются на нескольких предпосылках. Главной из них стала новость о том, что актер покидает киновселенную DC и больше не будет исполнять роль Супермена в следующих фильмах о Лиге справедливости и Кларке Кенте. Ставки на Кавилла также значительно выросли после роли в блокбастере «Миссия невыполнима: Последствия», вышедшего этим летом. Актер сыграл в нем роль антагониста, пытающегося остановить героя Тома Круза. Мало того, сам Кэвилл вскоре после премьеры «Миссии» намекнул на свое желание воплотить на экране Джеймса Бонда.

Хотя ажиотаж вокруг нового исполнителя роли агента 007 нарастает, нельзя забывать, что 25-й фильм о Бонде выдует только в начале 2020 года, где Дэниел Крейг попрощается со своими поклонниками. Производство картины превратилось в долгострой, и дата ее премьеры сдвинулась. Во многом это было связано с тем, что изначально назначенный на пост режиссера Дэнни Бойл в конце покинул проект из-за разногласий с продюсером. Только месяц спустя британцу была найдена замена в лице Кэри Фукунаги, снявшего первый сезон «Настоящего детектива».