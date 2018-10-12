«Алмаз неограненный»: каким будет «Аладдин» Гая Ричи

Вышел первый тизер всеми ожидаемой киноверсии классического «диснеевского» мультфильма «Аладдин», режиссером которого назначен Гай Ричи. Ролик длится всего полторы минут и дает мало информации. Однако зрители получили возможность впервые увидеть самого Аладдина в исполнении Мены Массуда, а также услышать хорошо знакомую фразу, скорее всего вызвавшую немало ностальгических вздохов.

Реклама

Камера делает пролет над ночной пустыней и приближается к пещере с головой льва. Во время него грозный утробный голос произносит: «Лишь один человек войдет сюда — тот, чьи достоинства скрыты в глубине. Необработанный алмаз». (Но мы-то с вами знаем, что «алмаз неограненный»).

Затем дается кадр пещеры с сокровищами, и на последних трех секундах тизера появляется Аладдин, протягивающий руки к волшебной лампе. К сожалению, Джинна создатели не показали, а именно этот персонаж является главным рекламным ходом всей промо-кампании картины.

Как известно, Джинна в фильме Гая Ричи сыграет Уилл Смит. За день до выхода тизера актер опубликовал в своем инстаграме промо-картинку к фильму и написал: «Выпустите меня! Жду не дождусь, когда вы увидите меня синим».

Известный блогер БоссЛоджик, занимающийся фанартом к популярным фильмам и сериалам, даже нарисовал вымышленную обложку к пока несуществующему саундтреку картины. Он также выразил надежду, что саму известную песню из мультфильма «A Whole New World», получившую премию «Оскар», когда-нибудь споют дуэтом Джесси Джей и Сэм Смит.

That @disneyaladdin movie teaser has me hype for it.



I personally love @Disney movies, mostly for their soundtracks. We know #willsmith will rock a few songs

I'd like to see @JessieJ @samsmith do a rendition of 'A Whole New, World' and the cast do some songs too #aladdin pic.twitter.com/9zkNj3JuM7 — BossLogic (@Bosslogic) 12 октября 2018 г.

Про фильм известно, что он не будет в точности копировать мультфильм, как это вышло с предыдущим ремейком студии «Красавицей и чудовищем». Композитор Алан Менкен в прошлом году объявил, что напишет несколько новых песен к фильму, причем помогать ему в этом будут Бендж Пасек и Джастин Пол, получившие «Оскара» за мюзикл «Ла-Ла Ленд».

Сценаристом будущей картины Disney назначил Джона Огаста, известного по работе над «Англеами Чарли» и тремя фильмами Тим Бертона — «Крупная рыба», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Труп невесты».

О назначении Гая Ричи на должность режиссера стало известно еще в октябре 2016 года. Тогда же продюсеры заявили, что ожидают от картины нелинейного сюжета. Именно благодаря этому приему Ричи получил в свое время мировую известность.

Композиторы Пасек и Пол в прошлом году также поделились небольшой информацией о фильме. Они сказали, что животные персонажи из оригинального мультика получат меньше экранного времени в художественной картине. Это касается обезьянки Абу, попугая Яго, и тигра Раджу.

Появится и новый персонаж — принц Андерс. Он будет соперником Аладдина в борьбе за сердце Жасмин. Роль Андерса получил Билли Магнуссен, что вызвало негодование некоторых поклонников, так как он стал единственным белым персонажем, а в оригинальном мультфильме белых героев вообще не было.

Роль принцессы Жасмин досталась молодой 25-летней британской актрисе Наоми Скотт.

Удивления такой выбор не вызвал, так как Скотт начала свою актерскую карьеру именно на Disney. Ее дебют состоялся в 2008 году в молодежном «диснеевском» сериале «Жизнь кусается», после чего она снялась в полнометражном телефильме студии «Лимонадный рот». В 2017 году Скотт сыграла в картине «Могучие рейнджеры».

Производство «Аладдина» окружено повышенным вниманием среди фанатов, и фильм уже принял на себя несколько критических выпадов. Помимо скандала с Магнуссеном, создателей раскритиковали даже за выбор Наоми Скотт, так как у нее нет арабских корней, а только индийские.

Disney подвергался критике за то, что нанимал в качестве дублеров, а также в массовку белых актеров. Впоследствии перед съемками им накладывали грим, чтобы они не выделялись среди остальных людей. По мнению некоторых активистов, Disney таким образом ущемил в правах представителей национальных меньшинств, которые могли бы успешно справиться с поставленной задачей.