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«Алмаз неограненный»: каким будет «Аладдин» Гая Ричи

Опубликован первый тизер «Аладдина» Гая Ричи

Вышел первый тизер киноремейка культового «диснеевского» мультфильма «Аладдин», в котором зрители впервые увидели главного героя в исполнении Мены Массуда. Джинна, которого сыграл Уилл Смит, создатели картины не показали.

Вышел первый тизер всеми ожидаемой киноверсии классического «диснеевского» мультфильма «Аладдин», режиссером которого назначен Гай Ричи. Ролик длится всего полторы минут и дает мало информации. Однако зрители получили возможность впервые увидеть самого Аладдина в исполнении Мены Массуда, а также услышать хорошо знакомую фразу, скорее всего вызвавшую немало ностальгических вздохов.

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Камера делает пролет над ночной пустыней и приближается к пещере с головой льва. Во время него грозный утробный голос произносит: «Лишь один человек войдет сюда — тот, чьи достоинства скрыты в глубине. Необработанный алмаз». (Но мы-то с вами знаем, что «алмаз неограненный»).

Затем дается кадр пещеры с сокровищами, и на последних трех секундах тизера появляется Аладдин, протягивающий руки к волшебной лампе. К сожалению, Джинна создатели не показали, а именно этот персонаж является главным рекламным ходом всей промо-кампании картины.

Как известно, Джинна в фильме Гая Ричи сыграет Уилл Смит. За день до выхода тизера актер опубликовал в своем инстаграме промо-картинку к фильму и написал: «Выпустите меня! Жду не дождусь, когда вы увидите меня синим».

Известный блогер БоссЛоджик, занимающийся фанартом к популярным фильмам и сериалам, даже нарисовал вымышленную обложку к пока несуществующему саундтреку картины. Он также выразил надежду, что саму известную песню из мультфильма «A Whole New World», получившую премию «Оскар», когда-нибудь споют дуэтом Джесси Джей и Сэм Смит.

Про фильм известно, что он не будет в точности копировать мультфильм, как это вышло с предыдущим ремейком студии «Красавицей и чудовищем». Композитор Алан Менкен в прошлом году объявил, что напишет несколько новых песен к фильму, причем помогать ему в этом будут Бендж Пасек и Джастин Пол, получившие «Оскара» за мюзикл «Ла-Ла Ленд».

Сценаристом будущей картины Disney назначил Джона Огаста, известного по работе над «Англеами Чарли» и тремя фильмами Тим Бертона — «Крупная рыба», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Труп невесты».

О назначении Гая Ричи на должность режиссера стало известно еще в октябре 2016 года. Тогда же продюсеры заявили, что ожидают от картины нелинейного сюжета. Именно благодаря этому приему Ричи получил в свое время мировую известность.

Композиторы Пасек и Пол в прошлом году также поделились небольшой информацией о фильме. Они сказали, что животные персонажи из оригинального мультика получат меньше экранного времени в художественной картине. Это касается обезьянки Абу, попугая Яго, и тигра Раджу.

Появится и новый персонаж — принц Андерс. Он будет соперником Аладдина в борьбе за сердце Жасмин. Роль Андерса получил Билли Магнуссен, что вызвало негодование некоторых поклонников, так как он стал единственным белым персонажем, а в оригинальном мультфильме белых героев вообще не было.

Роль принцессы Жасмин досталась молодой 25-летней британской актрисе Наоми Скотт.

Удивления такой выбор не вызвал, так как Скотт начала свою актерскую карьеру именно на Disney. Ее дебют состоялся в 2008 году в молодежном «диснеевском» сериале «Жизнь кусается», после чего она снялась в полнометражном телефильме студии «Лимонадный рот». В 2017 году Скотт сыграла в картине «Могучие рейнджеры».

Производство «Аладдина» окружено повышенным вниманием среди фанатов, и фильм уже принял на себя несколько критических выпадов. Помимо скандала с Магнуссеном, создателей раскритиковали даже за выбор Наоми Скотт, так как у нее нет арабских корней, а только индийские.

Disney подвергался критике за то, что нанимал в качестве дублеров, а также в массовку белых актеров. Впоследствии перед съемками им накладывали грим, чтобы они не выделялись среди остальных людей. По мнению некоторых активистов, Disney таким образом ущемил в правах представителей национальных меньшинств, которые могли бы успешно справиться с поставленной задачей.