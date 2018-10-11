«Не трогайте маму»: ведущий НТВ выгнал гостя из студии

Ведущий передачи «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин с угрозами выгнал из студии гостя Александра Никонова.

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Как отмечается, инцидент произошел во время обсуждения советских Добровольных народных дружин (ДНД), которые оказывали помощь милиции в охране общественного порядка.

Никонов заявил, что организация дружин была плохая, их «все ненавидели», а людей привлекали к участию в них насильно. Норкин, в свою очередь, отметил, что в системе ДНД были позитивные стороны, и в качестве примера рассказал, что в дружине познакомились его родители.

По словам ведущего, его отец влюбился в маму и поступил в дружину, «потому что она была девочкой правильной, а он был раздолбаем».

«Каким образом ее загнали в эту ДНД, почему она должна была по улицам с повязкой [ходить], вместо того, чтобы делать уроки?» — перебил его Никонов.

Норкин потребовал «не трогать» его маму и пригрозил, что если Никонов «скажет еще одно слово» про родителей, то «умоется кровавыми соплями».

«Ну, вы меня не пугайте», — посмеялся Никонов.

Норкин в ответ на это назвал гостя программы «скотиной» и потребовал того уйти.

Журналист Владимир Мамонтов, комментируя ситуацию, выразил мнение, что слова Никонова о матери ведущего были грубыми и некорректными.

«Извинений от Никонова не прозвучало — и он был выставлен из студии», — пояснил журналист Владимир Мамонтов на своей странице в фейсбуке.

В сентябре этого года Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта.

Кирилл Климчук присутствовал на передаче «Место встречи» в качестве гостя. Получив возможность высказаться, он назвал Россию «страной-гопником» и заявил, что Украина хочет защитить себя от недоброжелательного соседа.

Ведущий передачи резко отреагировал на эти слова, предупредив Климчука, что за такие высказывания он может «получить по шее». Норкин предложил гостю извиниться перед россиянами, но Климчук отказался, после чего ведущий потребовал отключить микрофон политолога и в жестких выражениях попросил его покинуть студию.

На прощание украинский специалист показал аудитории средний палец.

А вот с другим украинским политологом Норкин перешел от слов к делу. В февральской программе ведущий подрался с Дмитрием Суворовым во время обсуждения конфликта на востоке Украины.

Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в Донбассе, рассказывал о гибели сотен детей из-за боевых действий в регионе. Суворов потребовал продемонстрировать фотографии погибших и стал выкрикивать оскорбления в адрес парламентария. Норкин подошел к политологу и схватил его за плечи, из-за чего произошла драка, к которой присоединились другие участники передачи. В ходе потасовки кто-то из дерущихся задел девушку-редактора, и она упала на спину.

«Я не помню, кто первый применил физическую силу. Все было в каком-то вихре, в тумане. Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли в рукопашную, на меня навалилась груда тел», — пояснил сразу после передачи Суворов.

Сам Норкин отказался комментировать произошедший инцидент. Однако в самой телекомпании драку объяснили накалом страстей.

«Программа «Место встречи» выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции. Телеканал НТВ приносит свои извинения зрителям, которые стали свидетелями этой сцены», — указывалось в комментарии НТВ.

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что его не удивляет произошедшее, так как подобные политические ток-шоу агрессивны по своей сути.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также раскритиковал драку между украинским политологом и российским телеведущим. Сенатор заявил, что некоторых гостей вовсе не стоит приглашать на передачи в качестве экспертов.

«По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — написал сенатор в твиттере.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напротив, занял одну из сторон и поддержал Норкина. Он похвалил журналиста, заметив, что именно Норкин оказался единственным в студии НТВ человеком, «решившимся заткнуть зарвавшегося украинского горлопана».

«Я давно говорю, что наши дипломаты, журналисты, юристы должны стать зубастее, чтобы о нас перестали вытирать ноги», — указал парламентарий.