Высокомерное щегольство: Гай Ричи даст Макконахи дунуть

Британский режиссер Гай Ричи собрал команду из талантливейших актеров, чтобы вернуться на большой экран с криминальной комедией «Щеголи» («Toff Guys»). Мэттью Макконахи, Кейт Бекинсейл и звезда фильма «Безумно богатые азиаты» Генри Голдинг исполнят в фильме главные роли.

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Сценарий Ричи написал сам в соавторстве с Марном Дэвисом и Айвеном Аткинсоном. Зрителям расскажут историю столкновения европейских «старых денег» и современной индустрии марихуаны. По сюжету — британский наркобарон (Макконахи) стремится обналичить свою высокодоходную империю, пытаясь продать ее династии миллиардеров из Оклахомы.

«Toff» — слово из британского сленга, обозначающее выходца из аристократической семьи или обладателя высокого статуса, который относится к другим с высокомерием.

Близкие к режиссеру источники сообщают, что фильм будет снят в духе картин, давших старт карьере Ричи, — «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола», а также станет своего рода смесью «Сексуальной твари» и «Аббатства Даунтон».

Чтобы получить всемирные права на драму на Каннском кинофестивале Miramax платит огромные деньги — $30 млн. Производство начнется осенью 2018 года в Англии. Руководить от имени студии будут главный операционный директор и главный юрист Боб Ошер и Мэтью Андерсон, вице-президент по разработке и производству фильмов и телевидения.

Обладатель «Оскара» Макконахи не раз являл себя зрителю в образе плохого парня в фильмах «Убийца Джо», «Мад», «Белый парень Рик». Позже его можно будет увидеть в фильме «Серенити» с коллегой по «Интерстеллару» Энн Хэтэуэй и в комедии «Пляжный бездельник» режиссера Гармони Корин.

У актера Генри Голдинга был очень насыщенный год после его яркой роли в фильме «Безумно богатые азиаты», который собрал уже более $220 млн во всем мире. Он снялся вместе с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в фильме «Простая просьба», а также сыграет главную мужскую роль в фильме «Последнее Рождество» студии Universal, его партнершей станет звезда «Игры Престолов» Эмилия Кларк.

На днях в сети появился первый официальный постер киноадаптации мультфильма «Аладдин» Гая Ричи. В России премьера ленты, обещающей стать мюзиклом, намечена на 23 мая 2019-го.

Главную роль сыграет канадский актер египетского происхождения Мена Массуд. Образ Жасмин воплотит Наоми Скотт, Уилл Смит сыграет Джинна, а Марван Кензари появится в роли злодея-визиря Джафара.

Ричи срежиссировал фильм по сценарию Джона Огэста («Чарли и шоколадная фабрика», «Крупная рыба», «Труп невесты»), некоторые музыкальные элементы будут заимствованы из мультфильма 1992 года. Обещано, что события ленты будут представлены с помощью нелинейного повествования.

В начале года «Аладдин» успел оказаться в центре очередного «расистского» скандала. Как пишет NME, студия подверглась критике за то, что вместо съемок арабов создатели картины просто гримируют белых актеров массовки, делая им смуглые лица.

«Дисней» этого не отрицает, поясняя, что действуют так из соображений «безопасности и контроля», а также наличия у отобранных статистов «специальных навыков».

Актер Каушал Одедра заявляет, что он лично был свидетелем того, как «примерно двадцать» белых актеров «перекрасили в арабов». Посетовав, что ему хотелось бы большей аутентичности.

До этого создателей фильма клеймили расистами за то, что на роль принцессы Жасмин была утверждена английская актриса Наоми Скотт, а не арабка.

Между тем стало известно, что бывший дом Мадонны и Гая Ричи в Лондоне выставлен для аренды. Бывшие супруги жили там в 90-е годы. Как сообщает британская газета Observed стоимость найма составит от £385 до £764 за ночь в зависимости от срока аренды. В доме две спальни с балконом, столовая с длинным деревянным столом, кухня из белого мрамора и четыре санузла. В спальнях большие кровати из дерева. Там также есть рояль, на котором, вероятно, когда-то играла сама Мадонна, и библиотека с бесчисленным количеством книг.