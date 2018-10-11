Написал оперу: прокуратура взялась за Гнойного

Московская прокуратура займется проверкой творчества рэперов Вячеслава Карелина (Гнойного, Славы КПСС, Сони Мармеладовой и проч.) и Андрея Замая (Хана Замая) на предмет наличия в нем признаков экстремизма. Адвокат Павел Ясман, который представляет интересы исполнителей, сообщил о том, что в органы было подано соответствующее заявление. По его словам, в документе отмечается, что в текстах композиций обоих рэперов якобы прослеживаются антисемитские и неонацистские идеи.

«Прокуратура по ЦАО Москвы начала проверку песен рэперов Замая и Гнойного. Среди них треки, которые будут исполнены на концертах в ближайшем туре, а также другие их композиции», — приводит слова юриста ТАСС.

Ясман добавил, что проверкой композиций его подопечных будут в том числе заниматься профессиональные лингвисты и сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (Центр «Э»).

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При этом, как отметил адвокат, обращение поступило еще как минимум в августе — тогда Замаю пришла копия документа, направленного сначала в администрацию одного из районов Петербурга, а позднее в правоохранительные органы Москвы. Заявителем выступил некто по фамилии Зелимханов — его полное имя неизвестно.

«Заявитель утверждает, что рэперы придерживаются явных антисемитских и пронеонацистских позиций и привел строчки из семи песен исполнителей, а также цитаты из баттла Гнойного и Оксимирона, и попросил разобраться, почему Замаю и Гнойному предоставляются площадки для выступлений», — продолжил Ясман, напомнив, что в следующем месяце исполнители должны отправиться на гастроли по всей стране.

«По результатам проверки прокуратура может возбудить дело об административном правонарушении, либо инициировать вопрос об осуществлении уголовного преследовании в порядке статьи 37 УПК, либо обратиться в суд с заявлением о признании треков экстремистскими», — подчеркнул адвокат.

Также Ясман предположил, что в том случае, если тексты композиций Гнойного и Замая будут проверяться с учетом контекста их творчества, результат их изучения ничего не выявит.

Вячеслав Машнов пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. В свою очередь Андрей Замай выступил с заявлением и назвал содержащиеся в обращении Зелимханова обвинения надуманными.

«Наше творчество — это исследование языковой реальности во всех ее проявлениях. Нам абсолютно чужды любые предрассудки, связанные с национальностями», ­— подчеркнул рэпер.

Замай также подтвердил, что в августе получил копию обращения Зелимханова и рассказал, что с организатором московских и петербургских выступлений артистов выходил на контакт некий мужчина, который требовал отправить ему на электронную почту список песен, которые рэперы собираются исполнять в обозримом будущем. При этом в разговоре этот человек представлялся сотрудником столичной прокуратуры.

В число этих композиций вошли треки Гнойного «Владимир Путин», «Грустные Танцы», «Пацанский Флекс», «Ка-Пэкс», «Я мечтаю», «Солнце мертвых». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проанализируют сольные песни Замая «Париж», «Имя», «Порох» и несколько вещей, записанных музыкантами вместе.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России намерен проверить песню Нойза МС и Монеточки «Чайлдфри», на которую также была подана жалоба в органы, — в том случае заявителем был адвокат Сергей Афанасьев.

Юрист направил жалобу в МВД, отметив в документе, что в данной композиции имело место преступление против жизни и здоровья несовершеннолетних. В официальном ответе ведомства, который пришел юристу 3 октября, было указано, что его заявление уже рассмотрено.

«С целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения в соответствии с действующим законодательством материал направлен в Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве», — говорилось в письме.

О том, что Афанасьев обратился в прокуратуру, стало известно еще в июне 2018 года. По мнению адвоката, некоторые строчки в тексте композиции могут спровоцировать несовершеннолетних на совершение самоубийства.

В свою очередь автор песни «Чайлдфри» Иван Алексеев (он же Нойз МС) называет ее сатирической.