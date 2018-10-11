«Смерть не за горами»: вандалы устроили мрачное утро в Перми

Власти Перми занялись восстановлением поврежденного вандалами арт-объекта «Счастье не за горами», в котором слово «счастье» заменили на «смерть».

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«Мы настроены более оптимистично, чем люди, изменившие арт-объект. Поврежденная часть уже демонтирована», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Инцидент произошел рано утром 11 октября. Спустя несколько часов новую конструкцию демонтировали городские службы. В данный момент полиция Перми занята проверкой случившегося и розыском лиц, устроивших акцию.

Как известно из открытых источников, арт-объект «Счастье не за горами» был установлен на набережной Камы около Речного вокзала весной 2009 года к фестивалю «Живая Пермь». Изначально он позиционировался как временный, однако прижился в городском пространстве и даже стал объектом съемок, в том числе в сериале «Реальные пацаны» и фильме «Географ глобус пропил». Автором работы является художник Борис Матросов.

В марте 2016 года он обратился в суд с требованием компенсации в размере трех миллионов рублей за нарушение его авторских прав. Позже художник подписал лицензионное соглашение с пермским имиджевым центром «Сенатор» о передаче исключительного права на использование изображения арт-объекта. В начале 2017-го Пермь взяла его на свой баланс, а спустя несколько месяцев Матросова официально признали автором арт-объекта.

Автор идеи арт-объекта дал комментарий «Ура.ру». Он отметил, что испытал сожаление, когда увидел, что сделали хулиганы.

В конце августа пермский художник Алексей Илькаев, известный в Перми под псевдонимом Sad Face, выпустил серию деревянных сувениров. Фигурки представляли из себя миниатюру установленной на набережной надписи, но с одним изменением — вместо «счастья» было вырезано «смерть». Автор делился планами, о производстве большой надписи, но подчеркивал, что необходимо подойти к вопросу со всей ответственностью. В частности, с выбором места, чтобы проект не вызвал раздражение у жителей Перми.

Комментируя ситуацию, Илькаев сказал, что не испытал ничего кроме досады, когда увидел, как его идея была реализована неизвестными хулиганами.

«Я бы сделал что-то подобное из стали. Тогда бы завандалить трудно было бы, ибо буквы и так всегда ломают. Работа в общественном месте не приживется. Лучше всего в галерее», — пояснил Sad Face.

Он не считает, что необходимо привлекать хулиганов к ответственности: «Буквы из фанеры, насколько я понимаю, да и это не памятник. Максимум штраф, да и то за пару листов фанеры».

По информации портала «В курсе.ру», арт-объект не раз оказывался в центре различных курьезов и скандалов. Он ежегодно уходит под воду во время весеннего половодья, его часто портят вандалы, а весной 2017 года фанаты московского футбольного клуба «Спартак» во время посещения Перми заклеили инсталляцию наклейками.

В истории «счастливого» арт-объекта случались и трагедии: летом 2015 года возле него была изнасилована воспитательница детского сада бывшим сотрудником полиции, а летом 2016 года рядом с ним утонул 23-летний пермяк.

«Счастье не за горами» — это еще и название трагикомической поэтической пьесы Андрея Родионова и Екатерины Троепольской, которая написана под впечатлением от пермской «культурной революции». В прессе так названа попытка галериста Марата Гельмана и региональных властей превратить Пермь в новую культурную столицу России за счет «варягов» из Москвы. Родионов и Троепольская были в их числе.

Также в феврале этого года вандалы повредили повредили и исписали белой краской Монумент Славы во Львове. На нем появилась надпись: «Памятник оккупантам». По данным портала, акция организована представителями запрещенной в России организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) и ряда других националистических объединений.

Монумент Славы во Львове посвящен победе над нацизмом, на нем изображен солдат и Родина-мать. В 2016 году местные депутаты заявили, что существование мемориала прямо противоречит закону о декоммунизации.