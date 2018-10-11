Луна без флага: почему кино об Армстронге достойно «Оскара»

Дэмьен Шазелл — уникальный режиссер. К своим 33 годам он уже успел стать лауреатом «Оскара» (как создатель «Ла-Ла-Ленда»), а также выпустить еще один отличный фильм: помимо мюзикла с Райаном Гослингом, на его счету чудесная «Одержимость». 11 октября 2018 года в прокате появилась третья большая работа американца, и она, вероятно, даже более великолепна.

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Синопсис «Человека на Луне», экранизации популярной книги Джеймса Р. Хансена, до боли прост: есть целеустремленный и талантливый Нил Армстронг, который вместе со своей женой переживает жуткую семейную трагедию, есть Луна, столь далекая, недоступная и желанная, и есть США, вчистую уступающие СССР в космической гонке и желающие кардинально изменить положение дел. Что было в реальности (если не вдаваться в конспирологические теории), знают все — Армстронг вместе с напарниками все-таки долетел до спутника Земли, произнес в микрофон фразу на века, установил американский флаг и вернулся домой не просто героем своей страны, но героем всего человечества.

Казалось бы, имея солидный бюджет, хороших актеров и крайне удобную для не совсем пошлой пропаганды тему («Красный воробей», как дела?), Шазеллу и компании нужно было просто создать качественный блокбастер, который показал бы США во всем «белом», снисходительно обернулся бы в сторону «опоздавших» сверхдержав и скормил бы зрителям какую-нибудь банальнейшую мысль а-ля «терпение и труд все перетрут». Хэппи-энд, занавес, много «Оскаров».

Шазелл оценил перспективы, посидел и подумал немного, а затем, спародировав священника из «Очень страшного кино», начал снимать один из главных фильмов года.

Удивительно, но «Человек на Луне» при всех перечисленных вводных и соблазнах в реальности получился настолько аполитичным и не о гонке между крупнейшими державами, что даже говорить об этом как-то бессмысленно: до личного ознакомления все равно никто не поверит.

Достаточно сказать, что в драме о подвиге Нила Армстронга, великого космонавта из США, покорившего Луну, нет кадра с американским флагом, воткнутым в поверхность спутника. В вариации Шазелла он и в целом летит куда-то далеко от Земли не столько ради собственного «бессмертия», развития науки или даже величия родной страны. У него на Луне своя миссия.

Повествуя историю покорения человеком спутника, создатели, обращаясь к зрителям, уточняют у них: а стоило ли? По ходу повествования вдовами становятся жены многих космонавтов, обычные граждане США бастуют из-за жутких сумм, вкладываемых в программу, в конечный успех верят не все... Но, кажется, главный вопрос картины звучит несколько иначе: «Как мы разделяем поступки на великие и заурядные?»

С одной стороны, есть персонаж Гослинга, про доблестное достижение которого уже все много раз слышали, единогласно прозвав героем. С другой — есть жена космонавта Дженет Шерон (Клэр Фой), настоящая великая женщина, подталкивающая своего великого мужчину к величайшему свершению, примерная мать и хранительница домашнего очага. Она искренне верит в мужа, но вместе с тем не до конца понимает, зачем он рискует жизнью и счастливым будущем своей семьи ради полета на одинокую и даже отчасти бесполезную Луну.

Много говорить о внешней составляющей фильма, вероятно, не стоит — едва ли кто-то ожидал, что «Человек на Луне» выйдет каким-то кривым в плане графики, и он таковым не получился. А вот, что стоит отметить особо, так это операторскую работу. Обладатель «Оскара» Линус Сандгрен, работавший над «Ла-Ла-Лендом», в байопике об Армстронге превзошел сам себя — причем как в «космосе», так и на Земле.

Музыка Джастина Гурвица (все те же «Ла-Ла-Ленд» и «Одержимость») просто волшебна, иначе и не скажешь. Гораздо проще и практичнее просто ее продемонстрировать.

В роли Нила Армстронга Гослинг очень похож на себя самого из «Бегущего по лезвию 2049» — он почти не улыбается, предельно целеустремлен и несчастен. Разве что уверенности в нем побольше, чем у героя Дени Вильнева.

Что касается Фой, то она, есть ощущение, уже сейчас может приступать к написанию благодарственной речи: до февраля, когда пройдет «Оскар», на самом деле рукой подать. О таланте актрисы, лауреата «Золотого глобуса» за сериал «Корона», было известно и ранее, но в «Человеке на Луне» 34-летняя англичанка выдала какой-то космический, если ударяться в каламбуры, уровень. Временами создавалось впечатление, что Шазелл на деле показывает нам документальную хронику (что лишь усиливалось благодаря необычной съемке), ибо сыграть так реалистично дано, мягко говоря, не каждому в Голливуде.

Как итог: «Человек на Луне» представляет из себя блокбастер, который просто нельзя пропустить.

Даже если вы не любите саги про космос, вам абсолютно чуждо покорение Луны или противно смотреть на успехи США. Драма Шазелла совсем не об этом. Она о любви — к семье, детям, призванию. Она о храбрости — в первую очередь, той, которая позволяет пережить потерю дорого человека. Наконец, она о простых людях — да, они летают в космос и на Луну, но на деле у них все плюс-минус так же. У них есть семья, дети, сложности и радости, цели и то, чем нужно пожертвовать для их достижения. И жертвы эти, возможно, стоят куда больше, чем во многом эфимерные задачи. Даже если речь идет о полете на Луну.