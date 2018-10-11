«Человек на Луне», «Эль Рояль», «Экстаз» и другие премьеры

«Человек на Луне» («First Man»), Дэмьен Шазелл

Автор чудесных «Одержимости» и »Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл, 33-летний обладатель премии «Оскар», решился экранизировать историю американского космонавта Нила Армстронга — и на выходе получился настоящий шедевр. Важно понимать, что «Человек на Луне» — это ни разу не американская пропаганда, хотя на такой теме, казалось бы, просто грех не поспекулировать о величии США, сняв качественный, но во многом пустой фильм. Более того, лента с Райаном Гослингом и Клер Фой (вероятно, уже готовит благодарственную речь, с которой выступит после получения заветной статуэтки) даже не о подвиге Армстронга как таковом: рассказывая всем известную историю покорения спутника Земли, Шазелл словно задается вопросом о реальной значимости тех событий для человечества и конкретных людей. Подробнее — в нашей рецензии.

«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» («Bad Times at the El Royale»), Дрю Годдард

Остроумная и стильная конструкция Дрю Годдарда («Хижина в лесу») о конце 60-х годов с многочисленными комментариями на тему той эпохи. В «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» будут отсылки на Джона Кеннеди, Арету Франклин, Чарльза Мэнсона и Уотергейт. Джефф Бриджес, Крис Хемсворт, Джон Хэмм и Дакота Джонсон выдают блестящие актерские работы, а история преподносит не один сюрприз, иногда заставляя зрителя подпрыгнуть в кресле от неожиданности. Подробнее — в нашей рецензии.

«Экстаз» («Climax»), Гаспар Ноэ

Еще одна кислотная галлюцинация от французско-аргентинского режиссера Гаспара Ноэ, который на этот раз не погружает зрителя в пучину бэд-трипа, а дает возможность взглянуть на него со стороны. Подробнее об «Экстазе» — в нашей рецензии.

«Мэнди» («Mandy»), Панос Косматос

Дьявольски красивый хоррор-триллер с безумным Николасом Кейджем «Мэнди» уже наделал шума в начале года на фестивале в «Сандэнсе». Понос Косматос вводит публику в гипнотическое состояние, а затем откровенно ее провоцирует, выливая на экран огромное количество крови и сумасшествия Кейджа, вспомнившего о том, что в 90-е обладал уникальной харизмой. Подробнее — в нашей рецензии.

«Основано на реальных событиях» («D'après une histoire vraie»), Роман Полански

«Основано на реальных событиях» — 21-й фильм Романа Полански, экранизация романа француженки Дельфины де Виган. В центре сюжета — писательница Дельфина (Эммануэль Сенье), которая страдает от творческого кризиса и депрессии, а терроризирующая ее таинственная женщина Л (Ева Грин) ситуации не особо помогает.

Подозрительным образом рифмующаяся со знатной слезовыжималкой «P. S. Я люблю тебя» (которая с Джерардом Батлером и Хилари Суонк) отечественная мелодрама про двух девушек, которые любили одного парня, а потом он умер, но делает вид, что нет. В главных ролях — Любовь Аксенова и Полина Максимова, режиссер — Кирилл Плетнев, у которого в прошлом году вышел в целом сносный «Жги».

Второй фильм лейбла рэпера Басты Gazgolder учел ошибки прошлого, при этом не растеряв явных плюсов дебютной работы студии: он все так же сделан с душой, тогда как здешние операторы и монтажеры по-прежнему дают фору большинству аксакалов индустрии. Главной фишкой «Клубаре» является то, что по сути это одна большая поэма в стихах, — абсолютно все слова тут зарифмованы между собой Василием Вакуленко. И данный ход, что интересно, даже не кажется пошлым. Подробнее — в нашей рецензии.