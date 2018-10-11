Фанаты были в ярости: почему в «Ведьмаке» сыграют белые

Стали известны имена актрис, которые сыграют двух главных женских персонажей в предстоящем сериале Netflix «Ведьмак». Возлюбленную Геральта из Ривии волшебницу Йеннифэр сыграет Аня Чалотра, а княжну Цири — Фрейя Аллан.

Реклама

Таким образом, создатели развеяли опасения многих фанатов серии книг Анджея Сапковского в том, что на роль Цири возьмут темнокожую актрису, несоответствующую описанию персонажа в романах. Некоторое время назад в сеть утекла заявка на кастинг актрисы на роль Цири. В требованиях было отмечено, что студия ищет «афроамериканку, азиатку или представительницу других национальных меньшинств». Поклонники саги отмечали, что Цири никак не может быть темнокожей, так как действие романов происходит в средневековой Восточной Европе.

Шоураннер сериала Лорен Шмидт-Хиссрич даже вынуждена была на некоторое время уйти из соцсетей, так как подверглась многочисленным атакам в твиттере со стороны фанатов «Ведьмака».

Необходимо отметить, что подлинность заявки на кастинг так и не была установлена. Мало того, еще в начале мая этого года Хиссрич в своем твиттере на вопрос одного из подписчиков дала четкий ответ: «Я не собираюсь отклоняться от культуры и расовой принадлежности персонажей, описанных в книге. Но в сериале будут меньшинства. Однако нельзя ставить знак равенства между меньшинствами и цветом кожи».

Пожалуй, после объявления актрис негодование фанатов несколько поутихнет.

Любопытно, что в партнеры к голливудской звезде Генри Кавиллу создатели выбрали совсем молодых актрис, пока еще не имеющих столько регалий, как у Кавилла. На счету Ани Чалотры пока всего одна роль в сериале «Жажда странствий», вышедшем в сентябре этого года. В декабре же должен выйти второй проект с участием актрисы — многосерийный телефильм «Убийства по алфавиту» по одному из лучших романов Агаты Кристи.

Что касается Фрейи Аллан, то она снялась во втором и третьем сезонах сериала AMC «В пустыне смерти», а в конце этого года выйдет британский мини-сериал «Война миров», основанной на одноименной книге Герберта Уэллса.

О назначении Кавилла на роль Геральта было объявлено в начале сентября. Об этом актер сообщил в своем инстаграме, где разместил фото заведенного аккаунта в стриминговом сервисе под именем Геральт из Ривии.

«Мой новый почтовый адрес: Геральт, долина Каэр Морхен. Прошу заметить, что я там бываю редко, — подписал Кавилл фотографию. — Убийство монстров — такая работа. Так что отвечать буду очень редко, если вообще буду».

Хиссрич выразила неподдельный восторг, узнав о том, что Кавилл исполнит главную роль в ее сериале.

«Он был моим первым кандидатом. Я с ним встречалась еще в то время, когда проекту был дан зеленый свет, но еще не были ни сценаристов, ни черновиков, — написала Хиссрич в своем твиттере. — Это было четыре месяца назад, и я не забыла, какую неподдельную страсть он показал. Он настоящий Геральт. Я в восторге, что имею возможность принять Генри Кавилла в семью «Ведьмака».

Британский актер ранее изъявлял желание сыграть ведьмака Геральта в «нетфликсовском» сериале. Он также отмечал, что книги Сапковского «просто замечательные».

Лорен Хиссрич известна тем, что была шоураннером сверхуспешного «марвеловского» проекта Netflix «Сорвиголова», получивший волну положительных отзывов, как от критиков, так и от зрителей. Она также стоит во главе сериала «Защитники», который объединяет героев Marvel Сорвиголову, Джессику Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака.

Цикл Анджея Сапковского не раз подвергался различным адаптациям. В 2002 году на родине писателя был снят 13-серийный сериал «Ведьмак» по «Последнему желанию» и «Мечу Предназначения». Также существует перемонтированная и урезанная версия «Ведьмака», которую выпустили в виде телефильма годом ранее.

С 2007 по 2015 год вышло три видеоигры от польской студии CDProject, которые снискали огромную популярность и прославили вселенную Сапковского на весь мир. Действие серии разворачивается через пять лет после финала оригинальной саги. Детище CDProject Сапковский невзлюбил и участвовать в разработке проекта отказался с самого начала.