Новый убийца Netflix: AT&T запускает собственный сервис

Американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T объявил о запуске собственного стримингового сервиса, который должен составить конкуренцию Netflix. Эти планы появились у корпорации после покупки Time Warner. Новая стриминговая платформа предложит подписчикам фильмы и сериалы, снятые по заказу Warner, а также усилит позиции HBO, который также перешел во владение AT&T после приобретения Warner. Запуск службы запланирован на четвертый квартал 2019 года.

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Глава WarnerMedia Джон Стэнки подчеркнул, что HBO продолжит позиционироваться как отдельный продукт, однако новый сервис усилит позиции флагманского кабельного канала.

«Вы увидите более мощный HBO после того, как наш новый продукт выйдет на рынок, — сказал Стэнки. — Я полагаю, что эта платформа также поможет другим нашим брэндам».

Глава WarnerMedia рассказал и про CNN, который также стал частью большой сделки AT&T. По словам Стэнки, CNN не будет полноценной частью стримингового сервиса. Возможно, будут доступны какие-то документальные фильмы, но основная сетка вещания телеканала не будет включена в опции.

С запуском нового сервиса WarnerMedia телекоммуникационный гигант AT&T включился в большую стриминговую войну, присоединившись к Disney, Apple, DC, Google и Facebook. Практически все крупные игроки на рынке развлечений либо уже запустили свои стриминговые службы, такие как — Youtube Premium, Facebook Watch и платформа DC Universe, либо планируют представить их в ближайшее время.

В июне этого года AT&T приобрела Time Warner за $85 млрд. Федеральный суд США принял решение в пользу слияния двух корпораций, которое пытался оспаривать департамент юстиции Америки. Таким образом, принадлежащие Time Warner CNN, HBO и киностудия Warner Bros. станут частью нового медиагиганта.

Главный юрист AT&T Дэвид Макати выразил от имени компании удовлетворение решением суда.

«Мы очень довольны тем, что после подробного и честного заседания суд категорически отверг иск правительства с попыткой блокировки слияния с Time Warner, — цитирует Макати CNBC. Теперь мы с нетерпением ждем, когда сделка состоится, и это произойдет не позднее 20 июня. Тогда мы сможем предложить потребителю более доступный, современный и мобильный продукт».

Решение суда стало судьбоносным для индустрии развлечений, создав важный прецедент. Не теряя времени, Disney завершил сделку по приобретению 21st Century Fox и таким образом получил кино- и телестудию компании, кабельный канал FX, National Geographic и 30% акций стримингового сервиса Hulu.

Традиционные медиакомпании всерьез настроены дать отпор стриминговым платформам, которые не только переманили к себе колоссальное количество зрителей доступным по цене и высоким по качеству контентом. И Netflix, и Amazon стали принимать непосредственное участие в создании фильмов, сериалов и мультфильмов, заказывая и финансируя их производство.

В ответ Netflix и Amazon собираются вдвое увеличить производство оригинального контента в следующем году.

Сейчас у главной интернет-платформы для просмотра кино и сериалов числится 229 наименований. На следующий же год Netflix планирует 250 наименований. В этом показателе сервис остается безоговорочном лидером на рынке VOD (видео по запросу). Amazon может похвастать 105 оригинальными фильмами и сериалами и запланировала для своей платформы Amazon Prime Video еще столько же на будущий год.

По предварительным аналитическим расчетам, все крупные игроки постараются как можно меньше пересекаться друг с другом и создавать контент, ориентированный на разную аудиторию.

К погоне за Netflix присоединилась и Европа. Три крупнейшие французские телевизионные компании заявили о большом совместном проекте под названием SALTO. Государственная корпорация France Televisions и частные холдинги TF1 и М6 объединили усилия для противостояния Netflix и Amazon. Новая платформа SALTO предложит зрителям новости, специальные проекты, телесериалы, художественные и документальные фильмы. Боссы корпораций называют новую инициативу «амбициозным ответом спросу современного зрителя».