Омерзительная восьмерка — 2: каким вышел «Эль Рояль»

На дворе 1969 год. Ричард Никсон недавно вступил в должность президента и говорит об абсолютной невозможности вывода войск из Вьетнама. Хотя именно он через четыре года завершит эту войну для США. Вовсю гремит соул легендарного лейбла Motown, но за океан начинает просачиваться британский хард-рок, который в скором времени завоюет Америку.

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На границе Калифорнии и Невады расположена гостиница «Эль Рояль», которую эта самая граница делит ровно пополам, что и является главной заманухой для постояльцев. Отель, бывший в былые времена очень популярным, переживает не лучшие времена, но в один прекрасный день в нем собираются сразу четыре постояльца, прибывшие сюда с разными целями. Это завязка. А дальше события будут разворачиваться по нарастающей, и все персонажи окажутся не теми, кем представляются на первый взгляд.

Режиссер, сценарист и продюсер картины «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» Дрю Годдард снял свое первое самостоятельное кино, и первый блин у него вышел гладким и аккуратным.

20th Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль» (2018)

Годдард написал кучу сценариев к громким проектам и даже номинировался на «Оскар» за «Марсианина». Дрю уже разбирал по полочкам популярные жанры в «Монстро», «Хижине в лесу» и том же «Марсианине». Но делал он это под чутким руководством гигантов кинобизнеса — Джея Джея Абрамса, Джосса Уидона и Ридли Скотта. Набравшись опыта, Годдард решил сделать все сам и на этот раз принялся за классический сюжет о незнакомцах в замкнутом пространстве, у каждого из которых есть свои скелеты в шкафу.

Принимаясь за непростую задачу рассказать одну историю от лица нескольких персонажей с постоянной сменой ритма и времени повествования, Годдард удачно выстроил ход всех событий, и большим плюсом фильма стала плавность. Пожалуй, именно это определение лучше всего подходит для стиля, в котором снята картина. Постепенно распутывая завязку, картина равномерно повышает обороты.

«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» — фильм очень американский. Годдард не только визуально повторяет конец 60-х годов, но постоянно оставляет комментарии на политические и социальные темы, актуальные в то время.

Далеко не факт, что каждый зритель поймет все без исключения намеки, которые оставил режиссер. Самой сильной стороной ленты стала умеренность и где-то даже скрытность ее сатиры. Режиссер не стремится все разжевать зрителю, а дает ему право самому догадаться, а может быть и додумать, что имел в виду автор.

Годдард легкими штрихами вспоминает Арету Франклин, намекает на Уотергейтский скандал, который еще только предстоит, делает элегантную отсылку к Джону Кеннеди и проводит параллель одного из персонажей с Чарльзом Мэнсоном.

20th Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль» (2018)

В одном из героев можно даже разглядеть отсылки к массовому убийце Чарльзу Уитмену, причем понимание этого приходит ближе к самому финалу.

Работа Годдарда больше всего напоминает братьев Коэнов времен «Бартона Финка», хотя ассоциации с Тарантино и его «Омерзительной восьмеркой» неизменно будут приходить в голову. Однако Дрю ориентируется именно на тонкие коэновские штрихи и не хочет грубо дубасить зрителя по голове, как это привык делать Квентин.

У фильма есть редкое качество — в нем совмещены и ярко выраженная авторская работа, и очень крепкие актерские. Постаревший священник Джефф Бриджес, коммивояжер Джон Хэмм, сильная и независимая Дакота Джонсон, бедная соул-певица Синтия Эриво — все они создали живых и правдоподобных персонажей. Появление же Криса Хемсворта и вовсе в какой-то момент становится главным аттракционом.

«Эль Рояль» чрезвычайно умен, и именно в этом кроется его самый большой недостаток.

Расставив с идеальной точностью мотивацию действующих лиц и многочисленные акценты в завязке и середине, фильм выдает слишком приглушенный финал. Годдард, как очень хороший драматург, нарисовал невероятно красивую картину. Но с каким-то маниакальным перфекционизмом он изо всех сил старается не передавить и не показаться излишне эмоциональным. И именно эмоций не хватило.

Нельзя сказать, что финал испортил впечатление от фильма. Но осталось чувство сожаления о том, чем он мог бы стать. Дрю Годдард снял очень хорошее кино, а мог — выдающееся. Просто не хватило наглости.